La création d’une centrale des risques en projet

Un appel à propositions d’un montant d’un million deux cent mille euros devrait être lancé dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association (P3A-III) Algérie Union européenne en vue de de la mise en place d’une Centrale des risques au sein de la Direction générale des douanes algériennes. Le projet de jumelage vise à augmenter la performance de la direction générale des Douanes (DGD) par une meilleure maîtrise des risques et une prestation de qualité à travers notamment un respect plus rigoureux des délais au profit des utilisateurs des services douaniers.

Selon le document portant appel à propositions, le jumelage envisagé, entrant dans le cadre de la modernisation des services des finances publiques, vise à «rendre le contrôle douanier plus performant et à pérenniser le recouvrement des droits et taxes, tout en luttant efficacement contre la fraude». Un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’autres actions spécifiques pour accélérer le processus de dédouanement par comparaison aux délais actuels entrant dans le cadre des opérations d’import-export.

Le projet de jumelage axe sur la nécessité de relier les différents éléments de risque en une stratégie et une structure de gestion au sein d’une Centrale de gestion des risques. Dans le contexte douanier, la gestion des risques constitue, selon le projet, «une technique de travail moderne, efficace et rentable, qui apporte une aide considérable aux administrations des douanes pour gérer efficacement les fonctions opérationnelles, y compris le contrôle des marchandises et des personnes, les fonctions non opérationnelles telles que les services de support informatique, allouer un volume de ressources adéquat aux domaines présentant le plus de risques et obtenir de meilleurs résultats avec des ressources égales ou inférieures». Dans ce cadre, les douanes algériennes élaborent leur propre système de gestion des risques afin d’atteindre les objectifs fixés au niveau national.

Par ailleurs, le projet vise à améliorer la communication interne au sein de l’administration afin de garantir la transmission d’informations aux principales parties prenantes concernant les systèmes, les règles et les procédures. Selon le document portant projet de jumelage, les services des douanes doivent «passer d’une vision statique qui décrit une cible au moyen d’un schéma directeur à une vision plus dynamique centrée sur l’enrichissement continu du potentiel de la DGD». La douane algérienne, qui est en première ligne dans l’application des dispositions du volet commercial de l’accord d’association avec l’UE, «doit s’approprier les règles qui y sont consacrées afin d’éviter toute nouvelle infraction à l’accord d’association», peut-on lire par ailleurs dans le document. Ainsi, les douanes algériennes sont conviées à mettre en œuvre un système de «gestion coordonnée des frontières», soit une intégration des actions et contrôles de tous les intervenants en ce qui concerne le franchissement des frontières par des marchandises, et ce, en coordination avec d’autres ministères et/ou organismes gouvernementaux (Commerce, Agriculture, Santé, Industrie, Télécommunications).