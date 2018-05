La Corée du Sud annonce un programme de 5 milliards de dollars

Réagissez

Le gouvernement coréen annonce un programme de financement d’investissements en Afrique à hauteur de 5 milliards de dollars sur deux ans (2019-2020) en partenariat avec diverses agences de développement, notamment le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Le programme tire parti des ressources de diverses agences et plateformes bilatérales coréennes, notamment le programme de partage des connaissances, le Fonds de coopération pour le développement économique, la Banque coréenne d’import-export, entre autres. Dans ce cadre, le président de la Banque africaine de développement, Aluminium Adesina, et le vice-Premier ministre coréen, Dong Yeon Kim, ont signé, en marge des assemblées annuelles de la BAD à Busan, trois documents de coopération pour la mise en œuvre de l’accord.

Il est à noter que lors de l’ouverture officielle des assemblées de la BAD, hier, le vice-Premier ministre coréen a souligné que la Corée se tourne vers l’Afrique depuis 2006 «pour construire des infrastructures intelligentes à travers le financement du développement et le partage des connaissances». Il cite notamment des projets en Égypte, où sont soutenus des systèmes de transport public intelligents, et au Kenya, à travers le programme de partage des connaissances. «A l’avenir, la Corée est fermement déterminée à partager sa riche expertise et son expérience en tant que partenaire proche de l’Afrique. Et j’espère que divers programmes en cours faciliteront la coopération intelligente en matière d’infrastructures entre la Corée et l’Afrique», souligne encore le Premier ministre coréen.

Pour sa part, le président de la BAD a indiqué, hier, lors de son discours d’ouverture des assemblées de la BAD, que «la décélération de la production industrielle en Afrique est au cœur du chômage massif des jeunes». Il indique que «sur les 11 millions de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail, seuls 3 millions trouvent un emploi». Face à ce constat, il rappelle que la Banque africaine de développement prévoit d’investir 35 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour se concentrer sur l’industrialisation du continent.