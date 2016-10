Réagissez

Après l’étoffement de son réseau dans certains pays de la région MENA, la Gulf Bank Algeria (AGB) veut désormais se positionner à l’international.

C’est ce qu’a affirmé avant-hier son directeur adjoint chargé d’exploitation, André Guy Beyrouthy, lors de l’ouverture d’une agence au centre-ville de Boumerdès. «Notre banque est passée d’une période de croissance forte et à la phase de maturité. Notre objectif est d’améliorer l’ensemble de nos services et de nous positionner sur la place internationale. Aujourd’hui, toutes les banques peuvent donner de l’argent, mais c’est la manière qui diffère», a-t-il souligné. Malgré la crise que traverse le pays, M. Beyrouthy s’est montré très optimiste quant à l’avenir de l’AGB, précisant qu’elle enregistre une croissance de 20% par an depuis la chute des prix du pétrole en 2013. Cette banque, qui propose une gamme de services riches et novateurs, se rapproche de plus en plus de sa clientèle et a étoffé son réseau à l’ensemble du territoire national. Abritée par une belle structure, l’agence de Boumerdès est située au quartier Derrich, à quelques encablures du siège de Djezzy et de l’hôtel Médina. La cérémonie de son inauguration s’est déroulée dans une ambiance conviviale en présence de nombreux cadres et de clients de la banque.

Les porteurs de projets et les opérateurs économiques de la région n’auront désormais plus besoin de se déplacer à Alger ou ailleurs pour effectuer leurs opérations bancaires. Ils pourront y bénéficier de nombreux avantages, tels que la flexibilité, la sécurité et la proximité. «Cette agence est la 61e à l’échelle nationale. Dans deux mois, nous allons ouvrir la 62e à Baraki, dans la wilaya d’Alger. Mais nous sommes déjà présents à travers tout le pays», se félicite M. Beyrouthy et d’ajouter : «Notre première et principale mission est d’être à l’écoute de nos clients en répondant à leurs besoins à travers une gamme de produits et de services innovants et en constante évolution dont certains sont conformes à la charia.»

«Malgré la crise et les temps difficiles du moment», l’AGB connaît une croissance fulgurante et accompagne ses clients dans tous les secteurs d’activité. «Le nombre de nos clients est passé de 20 000 en 2004 à 135 000 en 2016 dont 95% sont des Algériens. Nous sommes très bien positionnés dans le financement de projets en Algérie et avons investi des milliards pour assurer la sécurité des opérations bancaires a priori et posteriori», a-t-il noté avant d’évoquer les produits offerts par les agences AGB. Ainsi, l’AGB a été la première à avoir lancé une carte CIB multiservice qui offre la possibilité d’effectuer des achats et des paiements en ligne. La banque propose également un large éventail de financements pour les grandes entreprises, les PME/PMI ou les particuliers.

«AGB est la troisième banque en Algérie en termes de financements. Nous avons été les premiers à avoir investi dans les wilayas du Sud. On accompagne nos clients là où ils en ont besoin, pourvu qu’ils présentent des garanties de réussite de leurs projets», a-t-il assuré.