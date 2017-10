La baisse des liquidités sur le marché bancaire doit inciter les PME à aller en Bourse

Réagissez

Invité par nos soins à commenter la déclaration du Premier ministre Ahmed Ouyahia concernant l’exclusion des banques et des entreprises «juteuses» du processus d’entrée en Bourse, le directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid Benmahjoub, n’a pas manqué d’afficher sa satisfaction quant à l’annonce d’une telle mesure. Laquelle arrive au bon moment de l’avis de M. Benmouhoub. Pour ce dernier,: «C’est une déclaration réjouissante.

Beaucoup penseront le contraire. Mais pour moi, c’est une décision sage et réfléchie.» Et de s’expliquer : «Tout simplement, parce que le marché boursier à l’état actuel est très restreint, très limité, et si les grandes entreprises publiques venaient à faire des levées de fonds, ça serait des levées de fonds très importantes. Ce qui risque de créer un effet d’éviction en direction des petites et moyennes entreprises et des entreprises du secteur privé.» Aussi, pour le DG de la Bourse, il ne faut pas oublier le fait que cette mesure a été annoncée simultanément à l’appel aux PME de s’introduire en Bourse. «Il a dit aux entreprises privées c’est à vous d’aller en Bourse. Elles ont eu donc le feu vert d’aller au marché boursier, car il y a aussi le fait qu’il y a une sérieuse baisse de la liquidité bancaire et il y a une pression sur le secteur bancaire pour financer l’économie. Je pense qu’il y a d’autres alternatives à travers les financements boursiers et je dis encore une fois, le champ est libre, les entreprises peuvent sérieusement inclure le la Bourse dans leur modèle de financement», résumera M. Benmouhoub, invitant les PME à suivre l’exemple AOM, spécialisée dans le tourisme thermal et basée à Oran dont l’entrée en Bourse est prévue avant la fin de l’année. Le dossier a été déposée au près de l’autorité du marché et le temps est à l’attente du visa qui sera donné incessamment, selon M. Benmouhoub.