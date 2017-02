Réagissez

L’objectif de réduction de l’offre, prévue par l’Opep sur une période initiale de 6 mois, est de rééquilibrer le marché, mais la remontée des cours provoquée par ces accords rend de nouveau rentable l’exploitation de certains gisements de pétrole de schiste aux Etats-Unis.

Le président en exercice de l’OPEP, le ministre de l’Energie qatari, Mohamed Saleh Al Sada, a estimé hier à Doha que le marché pétrolier «réagit bien» à la réduction de l’offre de la part des principaux producteurs. «Je pense que le marché réagit bien et vous pouvez voir la baisse de l’offre», a-t-il déclaré, précisant que «le degré d’adhésion (aux accords OPEP/non-OPEP) est très élevé». Le ministre a indiqué toutefois qu’il «est trop tôt pour porter un jugement» définitif.

Tout en affirmant que la prochaine réunion de l’Organisation, en mai, permettra d’y «voir plus clair», le même responsable a fait remarquer que l’OPEP ne «manipule pas les prix», en ce sens que l’Organisation est beaucoup plus «responsable de la sécurité de l’approvisionnement du marché». Il faut rappeler, à ce propos, que deux accords de limitation de l’offre conclus par l’OPEP, l’un en son sein, l’autre avec ses partenaires dont la Russie, sont entrés en vigueur le 1er janvier.

Ces accords portent sur une baisse de l’offre de quelque 1,8 million de barils par jour. L’objectif de réduction de l’offre, prévue sur une période initiale de 6 mois, est de rééquilibrer le marché, mais la remontée des cours provoquée par ces accords rend de nouveau rentable l’exploitation de certains gisements de pétrole de schiste aux Etats-Unis. En effet, la concurrence américaine dans le domaine de la production gazière et pétrolière inquiète beaucoup de pays producteurs et exportateurs de gaz et de pétrole.

La production des Etats-Unis a tendance à remonter depuis fin septembre, confirment les observateurs. Le nombre de forages de schiste dans ce pays affichait une progression de 17 unités sur une semaine et de 158 unités sur un an. Selon des observateurs, l’Administration Trump pourrait prendre de nouvelles mesures de soutien au secteur pétrolier et gazier aux Etats-Unis. «La présidence Trump devrait faire profiter le secteur pétrolier. On ne sait pas encore quelles seront les mesures prises, mais des baisses d’impôts et un moindre souci des contraintes environnementales seraient bénéfiques aux producteurs américains de pétrole», notent des analystes.

Cette situation a eu comme répercussions un début de recul des prix du pétrole, après que l’OPEP ait réussi à convaincre beaucoup de pays de réduire leur production, et ce, dans le but de rééquilibrer le marché pétrolier. Après avoir atteint plus de 57 dollars le baril, les prix de l’or noir sont redescendus à moins 55 dollars le baril. Hier, le brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 54,74 dollars le baril sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 31 cents par rapport à la clôture de mardi.

En trois séances de baisse, les cours cédaient 3,8% pour le brent et 4% pour le WTI. «Les prix se sont effondrés en cours d’échanges asiatiques, alors que l’API a estimé que les réserves américaines de brut s’étaient envolées de 14,2 millions de barils la semaine dernière, ce qui représente une des plus fortes hausses hebdomadaires de l’indice», a expliqué à l’AFP Fiona Cincotta, analyste chez City Index, en citant les chiffres publiés la veille par la fédération privée American Petroleum Institute.

Pour sa part, le ministre iranien du Pétrole a estimé, hier, que l’OPEP devrait réduire un peu plus sa production au second semestre. Mais les analystes pensent que «la véritable interrogation réside dans la hausse de la production américaine, maintenant que les prix se sont stabilisés».