L’OPEP veut dialoguer avec les Etats-Unis

Les producteurs américains risquent de faire capoter la nouvelle démarche de l’Opep, si les cours remontent suffisamment pour favoriser la rentabilité de l’industrie du schiste.

Après avoir réussi à concilier les positions de ses propres membres et à rallier d’autres producteurs à sa stratégie de stabilisation de marché, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) envisagerait désormais d’étendre le dialogue aux Etats-Unis, afin de prévenir une nouvelle rechute des prix.

C’est du moins ce qu’a laissé entendre hier le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Barkindo, en indiquant, selon l’APS, qu’il souhaitait désormais renforcer le dialogue avec les Etats-Unis, l’un des partenaires importants de l’Organisation et l’un des plus grands producteurs d’hydrocarbures de la planète, à la faveur du boom qu’ont connu ces dernières années le gaz et le pétrole de schiste. Sans pour autant préciser par quel biais pourrait être amorcé un tel dialogue, sachant que la production américaine ne dépend pas d’instances gouvernementales comme c’est le cas ailleurs.

Le secrétaire général de l’OPEP, qui intervenait devant le Centre des études internationales et stratégiques (CSIS), basé à Washington, a néanmoins évoqué la possibilité d’asseoir un mécanisme de coopération avec les pays producteurs n’appartenant pas à l’Organisation afin de ramener la stabilité sur les marchés. En guise d’argument, M. Barkindo a rappelé l’impact néfaste de la dégringolade des cours du pétrole depuis plus de deux ans, non seulement sur les économies des pays producteurs, mais aussi sur l’industrie pétrolière mondiale dans son ensemble.

La chute des prix du brut, a-t-il déclaré en ce sens, a entraîné une baisse très forte des investissements, évaluée à «plus de 300 millions de dollars en 2015 et 2016», ce qui n’a plus permis de répondre aux demandes du secteur énergétique. Aussi, l’OPEP, désormais forte du consensus obtenu ces dernières semaines entre ses propres membres et 11 autres pays producteurs, notamment la Russie, semble donc vouloir tendre la main aux producteurs américains qui, faut-il le souligner, risquent de faire capoter sa nouvelle démarche si les cours remontent suffisamment pour favoriser la rentabilité de l’industrie du schiste.

Ne devant entrer en vigueur qu’en janvier prochain, la réduction de la production de près de 1,8 million de barils par jour, décidée par l’OPEP et les non-OPEP, a d’ores et déjà permis de redresser les cours à un niveau de plus de 55 dollars le baril, alors qu’ils fluctuaient auparavant nettement en deçà des 50 dollars.

Pour nombre d’observateurs et d’analystes, le risque d’un nouveau plongeon des prix, et par conséquent d’un échec de la stratégie jusque-là gagnante de l’OPEP, pourrait venir d’une éventuelle reprise du schiste américain, qui viendrait profiter ainsi de l’amélioration des conditions du marché pour combler les réductions d’offre concédées par les autres producteurs.

D’où d’ailleurs les déclarations de Mohammad Barkindo à Washington en faveur d’un dialogue avec les Etats-Unis. Un appel qui reste, cependant, difficile à faire aboutir, tant le secteur du schiste américain dépend davantage du marché et des choix économiques propres aux producteurs eux-mêmes que d’une quelconque politique du gouvernement fédéral.

A souligner néanmoins que la production pétrolière américaine est actuellement en déclin, à moins de 9 millions de barils par jour cette année, et que la plupart des prévisions indiquent qu’elle va stagner l’année prochaine, à moins qu’une forte remontée des prix du brut vienne stimuler sa reprise.