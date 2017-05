Réagissez

Réunis jeudi à Vienne, en Autriche, les pays membres de l’Opep et leurs partenaires, dont la Russie, ont décidé comme prévu de maintenir leurs quotas de production de pétrole jusqu’en mars 2018, dans le but de réduire l’offre et tirer les prix vers le haut.

Une stratégie compliquée par le dynamisme de l’offre américaine. «Nous avons envisagé différents scénarios (de prolongation, ndlr) de 6 à 9 et 12 mois et nous avons même envisagé des options pour des réductions plus importantes», a affirmé le ministre saoudien de l’Energie, Khaled Al Faleh, après une réunion de 24 pays producteurs, Opep et non Opep, au siège de l’organisation à Vienne. «Tous les signaux sont solides pour montrer qu’une extension de 9 mois est optimale et devrait nous rapprocher de la moyenne des stocks des cinq dernières années, d’ici la fin de l’année (2017)», a ajouté le représentant de l’Arabie Saoudite, chef de file de l’organisation et premier exportateur mondial. Avant la réunion, le ministre saoudien de l’Energie avait écarté toute baisse de production supplémentaire. Dans une décision historique, les 13 membres de l’Opep avaient décidé en novembre 2016 de limiter leur production, entraînant dans ce mouvement 11 pays producteurs extérieurs à l’organisation, dont la Russie.

Ce accord était valable jusqu’au 30 juin, mais les pays producteurs souhaitent prolonger cet effort, car l’accord de 2016, qui portait sur une baisse globale de 1,8 million de barils par jour, n’a pas véritablement rempli son objectif de soutenir durablement les prix du brut et d’éliminer l’excédent d’offre. «De nombreux pays sont prêts à agir si c’était nécessaire, mais ce ne sera pas le cas. Les réserves mondiales commencent à reculer», avait expliqué, dans la matinée, le ministre saoudien, confiant dans un rééquilibrage progressif. Unique changement à venir : la Guinée équatoriale, qui rejoint officiellement l’Opep, va participer aux baisses de production. Le comité de suivi, qui veille au respect des limitations, a en outre été chargé de surveiller l’état du marché et de conseiller une réduction ou une prolongation des quotas, le cas échéant. Ce conseil se réunira tous les deux mois, avec un prochain rendez-vous en juillet en Russie. Les engagements de production des pays Opep et non Opep ont été respectés à plus de 100% en avril. Depuis l’accord de fin 2016, le cours du baril s’est redressé, évoluant dans une fourchette entre 45 et 55 dollars à New York, alors qu’il était tombé jusqu’à 26 dollars en février 2016, une tendance que l’Opep cherche à conforter. Après la réunion de Vienne, la déception des marchés était de mise alors qu'ils espéraient un objectif plus ambitieux et avaient déjà intégré le scénario d’une reconduction des quotas. En effet, les cours du brent comme du WTI cédaient plus de deux dollars par rapport à la clôture de mercredi, à 51,97 dollars pour le brent et à 49,33 dollars pour le WTI. «Les marchés tablaient déjà sur une extension de 9 mois. En réalité, puisqu’il n’y a pas eu de bonne surprise, les prix ont reculé», a expliqué Deshpande Abhishek, analyste chez Natixis, cité par l’AFP.