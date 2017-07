L’Opep mise à rude épreuve

Réagissez

Un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sur le marché pétrolier relance le débat sur la capacité de l’Opep à maintenir sa cohésion et à poursuivre le respect de l’accord historique conclu en 2016.

Malmenée par la montée en puissance du schiste américain qui pèse depuis plusieurs mois sur les prix du pétrole, l’organisation est confrontée de plus, selon l’AIE — proche des pays consommateurs — à un début de défaillance en termes d’engagement de la part de certains de ses membres qui ont pompé plus de pétrole que prévu au court des dernières semaines.

Le non-respect partiel des quotas a été enregistré au mois de juin, selon le rapport de l’AIE publié jeudi. Ainsi, durant le mois écoulé, plusieurs pays auraient augmenté leur production alors que la majorité, dont l’Arabie saoudite, se serait conformée à l’accord. Le respect des quotas est ainsi passé, selon l’AIE, de 95% en mai à 78% en juin, ce qui ajoute à l’abondance de l’offre alimentée par ailleurs par la hausse de la production des pays exemptés de réduire leurs quotas tels la Libye et le Nigeria.

L’AIE nuance cependant son analyse en estimant que «c’est l’affaire de l’OPEP de gérer sa production et nous devons attendre et voir l’évolution de d’approvisionnement du groupe dans son ensemble», ajoutant que «l’accord s’étend jusqu’à mars 2018, et le succès est jugé sur toute la période plutôt qu’en un mois».

Il est à noter que l’AIE cite l’Algérie parmi les pays ayant augmenté leurs quotas ; or, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, qui s’exprimait il y a quelques jours en marge du forum sur l’énergie d’Istanbul, a estimé que «la production brute actuelle d’Algérie est de 1,7 million de barils par jour», ajoutant : «C’est notre quota et il est respecté».

Plus globalement, il est à savoir que l’AIE souligne que la conformité des dix producteurs non OPEP – menés par la Russie – qui se sont portés volontaires pour réduire la production s’est améliorée à 82% en juin, ce qui est supérieur au taux obtenu par l’OPEP.