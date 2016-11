Réagissez

L’essoufflement de l’euphorie, née il y a quelques semaines de l’accord d’Alger, éloigne la perspective d’une remontée durable des cours à plus de 50 dollars le baril.

Les tergiversations et les lenteurs que continue à entretenir l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) autour de la réduction de sa production plongent les marchés dans le doute et freinent la remontée espérée des prix du brut. De fait, après la reprise suscitée par l’accord-surprise du 28 septembre dernier à Alger, l’absence d’annonces claires sur les modalités d’une réduction concrète de la production OPEP, conjuguée au flou que nourrissent encore les têtes d’affiche des non-OPEP, commence à entamer sérieusement la confiance déjà fragile des investisseurs.

Ainsi, hier en fin de matinée, les prix du brut restaient proches de leurs plus bas niveaux sur un mois, après avoir chuté sensiblement la veille sous l’effet de réticences affichées par les investisseurs quant aux négociations au sein de l’Opep. Vers 11h15 GMT, rapporte l’AFP, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en janvier prochain, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, ne grimpait que légèrement à 48,80 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse d’à peine 19 cents par rapport à la clôture de la veille.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en décembre perdait, lui, 9 cents pour s’établir à 46,77 dollars. Pour nombre d’analystes et d’observateurs du marché, l’essoufflement de l’euphorie née il y a quelques semaines de l’accord d’Alger serait l’élément majeur qui éloigne quelque peu la perspective d’une remontée durable des cours à plus de 50 dollars le baril.

L’accord en question, rappelle-t-on, prévoit une réduction de la production de brut de l’Opep à un niveau de 32,5 à 33 millions de barils par jour, avec comme échéance de sa mise en pratique la prochaine réunion de l’Organisation prévue le 30 novembre à Vienne. Or, depuis la rencontre d’Alger, les marchés restent en manque de signaux positifs, tant de la part de l’OPEP que de la Russie, qui tarde encore à se joindre à une démarche globale de rééquilibrage de l’offre pour redresser durablement les prix.

Dans cet ordre d’idées, soutiennent des analystes de Commerzbank cités hier par l’AFP, la réalisation de l’accord d’Alger «reste difficile et outre l’échec des négociations entre membres de l’Organisation et producteurs-clés le week-end dernier, la production de l’OPEP pèse sur les prix car elle a atteint des niveaux record à 33,8 millions de barils par jour». Aussi, résume de son côté Mike Lynch de Strategic Energy & Economic Research, «ce qui domine toujours, c’est que l’on dirait de plus en plus que l’OPEP ne contrôle pas sa production». «Et ce ne sont pas les pays extérieurs au cartel qui vont y aider», tranche le même analyste.