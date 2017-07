Réagissez

La 22e édition du Congrès mondial sur le pétrole s’ouvre aujourd’hui à Istanbul (Turquie) avec la participation de plus de 5000 personnes, des ministres, des dirigeants de haut niveau et des responsables de grandes compagnies pétrolières, dont ceux de Sonatrach.

Organisée par le Conseil mondial du pétrole, cette réunion de grande envergure est le rendez-vous incontesté des grandes compagnies pétrolières pour partager leurs expériences et discuter des perspectives et des technologies dans le domaine. Des dirigeants de sociétés et institutions énergétiques, telles que la Socar, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Saudi Aramco, groupe BP, Total et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s’exprimeront durant le congrès à propos de l’avenir du secteur.

Des réunions, des tables rondes, des groupes de travail et des forums techniques seront organisés au cours du congrès. Les participants discuteront, dans le cadre de tables rondes et de forums techniques, de l’avenir des ressources pétrolières et gazières conventionnelles et non conventionnelles ainsi que des politiques mondiales pour la productivité énergétique.

Il faut rappeler qu’il y a trois ans, la précédente édition s’était tenue dans une conjoncture où le pétrole était encore à 100 dollars le baril, juste avant la chute brutale des cours, plombés par une offre surabondante alimentée par le boom des hydrocarbures de schiste aux Etats-Unis.

Aujourd’hui, le contexte est bien différent, avec des prix du brut qui se maintiennent durablement sous les 50 dollars le baril, mettant sous pression les compagnies pétrolières et la plupart des pays producteurs très dépendants de la manne des hydrocarbures.

C’est la raison pour laquelle les congressistes seront appelés à discuter de l’accord conclu, fin 2016, par l’Opep dans le cadre de sa tentative d’arriver à un marché rééquilibré. Mais, selon les analystes, une certaine «déception» vis-à-vis de l’effet limité qu’a eu sur le marché cet accord est à relever.

«Cet accord, renouvelé en mai, court jusqu’en mars 2018, mais selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), d’ici là, les Etats-Unis vont produire toujours plus, dépassant la croissance de la consommation, essentiellement tirée par les pays émergents, Chine et Inde en tête», souligne Sarah Emerson, présidente du cabinet Energy Security Analysis, basé aux Etats-Unis.

Une réunion entre ministres des pays impliqués dans l’accord est prévue à la fin du mois, mais selon l’agence Bloomberg, citant des responsables russes s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, Moscou s’opposera à une prolongation ou à un renforcement des quotas actuellement en vigueur. A cela s’ajoute une production venue de Libye et du Nigeria qui est repartie à la hausse ces dernières semaines, rajoutant encore plusieurs centaines de milliers de barils par jour sur le marché.

Au Congrès, «l’Opep va essayer de défendre son accord, les analystes de la demande (de pétrole) vont agiter un drapeau rouge en disant que la demande est un peu faible, et l’AIE restera sur cette idée surprenante, selon laquelle il pourrait y avoir une pénurie d’offre» dans un avenir proche, du fait de la baisse des investissements des compagnies pétrolières, résume, à l’AFP, Mme Emerson, qui table tout de même sur une légère remontée des prix dans les prochains mois.