L’OPEP de plus en plus convaincante

Les marchés pétroliers semblent accorder de plus en plus de crédit à la nouvelle stratégie de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui prévoit une limitation de sa production jusqu’à juin prochain afin de stabiliser les prix.

Ainsi, le cours du brent — pétrole de référence pour l’Algérie — commençait en fin de semaine dernière à se rapprocher des 57 dollars le baril, poussé par la confiance insufflée aux marchés par différentes informations faisant état du respect par l’OPEP de ses engagements de réduction de l’offre. Les données d’un grand analyste des transporteurs de pétrole, rapportait avant-hier l’AFP, «montrent que la production de l’OPEP était en baisse de 0,9 million de barils par jour en janvier par rapport à décembre».

Un constat que semblent confirmer les données des sondages réalisés par des agences de presse, soulignent dans le même contexte les analystes de Société Générale. Vendredi dernier en fin de journée, les prix du brut marquaient en conséquence leur troisième hausse de la semaine, enregistrant ainsi des gains nets, à la faveur d’informations positives sur les engagements de réduction de l’offre pris par les grands producteurs. «Les pays de l’OPEP et leurs partenaires respectent leurs promesses de limiter leur production, ont confirmé des données parues cette semaine, ce qui a soutenu les cours», a affirmé en ce sens Jameel Ahmad, analyste chez FXTM. Des informations de presse ont également confirmé que l’OPEP se tenait aux termes de son accord de novembre, comme le faisait déjà ressortir les données des frets maritimes, jugées plus neutres que les chiffres officiels avancés par les pays producteurs.

Fin janvier dernier, convient-il de rappeler, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, avait déclaré à Alger que les réductions de la production de pétrole, décidées en décembre par l’OPEP et 11 autres pays producteurs, «devraient être atteintes à 100%, dès le mois de février». L’objectif de réduire la production de près de 1,8 million de barils par jour devra donc se réaliser dès ce mois, selon le ministre, qui avait avancé par ailleurs que les réductions déjà effectives ont atteint 1,5 million de barils par jour. Tel que décidé en novembre à Vienne (Autriche), l’OPEP devra opérer une réduction totale de sa production de 1,2 million de barils par jour durant une période de six mois, à compter du 1er janvier écoulé. Un accord auquel se joignent 11 autres producteurs non membres de l’OPEP, dont notamment la Russie, qui se sont également engagés à réduire leur offre de 558 000 barils par jour, ce qui porte le niveau de baisse attendu à près de 1,8 million de barils par jour au total.

Selon M. Boutarfa, le niveau d’application de cet accord par tous les pays concernés sera au centre d’une prochaine réunion d’évaluation, qui devrait se tenir au Koweït entre le 20 et le 25 mars prochain. Longtemps réticents quant à la mise en œuvre effective de tels engagements, analystes et investisseurs commencent finalement à croire en la volonté de l’OPEP et de ses partenaires à agir réellement sur l’offre de brut afin de stabiliser les prix. Seul bémol à ce nouvel élan, la possibilité d’une reprise trop vigoureuse de la production américaine de pétrole de schiste, qui viendrait ainsi profiter d’une éventuelle remontée des cours à plus de 60 dollars et remettrait par conséquent en cause ces nouvelles perspectives de rééquilibrages du marché.