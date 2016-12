Réagissez

Quel constat faites-vous aujourd’hui sur le marché pétrolier, après l’accord conclu entre l’Opep et les producteurs non Opep, sachant que les prix ont déjà atteint 57 dollars le baril de pétrole ?

Le prix du brent sur les marchés asiatiques a en effet dépassé 57 dollars le baril le 11 décembre, et il était d’environ 56,50/b à Londres le 12 décembre en fin de matinée. Cette hausse des cours du brut depuis le 30 novembre est très significative et montre que, pour le court terme, l’OPEP a gagné son pari : elle a réussi à s’entendre le 30 novembre à Vienne et a annoncé une baisse de 1,2 million de barils par jour de sa production de brut à compter du 1er janvier 2017.

Cet accord est pour l’instant considéré comme assez crédible par les marchés. Onze pays non OPEP, dont la Russie, ont accepté de réduire leur production de 558 000 b/j, même si une partie de cette diminution sera due à un déclin naturel et non à des décisions politiques ; et un comité ministériel de surveillance avec une participation des Etats non OPEP a été mis en place. Tout cet ensemble a un impact positif sur les marchés, ce qui était le but recherché.



Selon vous, comment le marché va-t-il se comporter à moyen terme ? Les accords conclus seront-ils respectés et concrètement appliqués ?

Dans les prochaines semaines et les prochains mois, l’impact sur le marché sera effectivement fortement lié à la façon dont ces deux accords, celui du 30 novembre et celui du 10 décembre, seront appliqués. Le plus important est celui de l’OPEP car il porte sur des volumes plus de deux fois supérieurs à ceux prévus par l’accord entre les pays non OPEP et les réductions annoncées sont de vraies réductions.

Certes, historiquement, l’OPEP n’a pas toujours respecté scrupuleusement ses propres décisions, mais on peut penser qu’après plus de deux ans de bas prix du pétrole qui ont fait souffrir tous les producteurs, l’Organisation fera les efforts requis pour consolider les gains à court terme que j’évoquais ci-dessus.

Si l’application de l’accord OPEP est correcte et si l’on constate un réel effort des pays non OPEP, le rééquilibrage du marché pétrolier mondial pourrait intervenir au cours du premier semestre 2017. La fin de l’excédent de l’offre pétrolière sur la demande serait un élément très important car cette surproduction est la principale cause des bas prix du pétrole depuis l’été 2014.



Quelle sera, selon vous, la réaction des producteurs de pétrole non conventionnel (schiste) aux Etats-Unis ?

C’est un point particulièrement délicat. Les pays producteurs cherchent à faire remonter les prix, mais il ne faut pas que les cours progressent trop rapidement vers des niveaux trop élevés et l’OPEP en est très consciente. Au-delà d’un certain niveau, des exploitations relativement coûteuses redeviendront rentables et la production non OPEP, qui va diminuer en 2016, augmentera à nouveau.

C’est surtout le cas pour la production des Etats-Unis, notamment pour le pétrole non conventionnel (pétrole de schiste ou extrait de réservoirs compacts) pour lequel les délais de réponse de l’offre à une hausse des prix sont beaucoup plus rapides que pour des projets de pétrole conventionnel. C’est d’autant plus vrai que, depuis deux ans et un peu plus, les producteurs américains de brut non conventionnel ont réduit leurs coûts et que cette industrie sortira renforcée de cette période de chute des prix. D’où l’importance du second accord, celui entre pays non OPEP. Pour 2017, la priorité pour les producteurs est de veiller à la bonne application de ces deux accords.