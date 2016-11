Réagissez

A la zone industrielle de Berrahal, où activent une centaine d’entreprises privées, est prévu un projet d’extension d’environ 367 hectares destinés à de grands projets pour la création de pas moins de 20 000 emplois.

Parmi eux, la mise sur pied d’une usine de montage de voitures de marque italienne Fiat. Bien que les autorités locales n’aient rien laissé filtrer à ce sujet, El Watan-Economie a appris que 120 ha y ont déjà été réservés, et ce, outre les 20 et 27 ha devant abriter un port sec et une base logistique. Le projet est appelé à pourvoir le marché local du travail d’environ 3000 postes d’emploi. Ce que confirme, en partie, M.s Benali : «Effectivement, le wali nous a informés de l’implantation imminente du constructeur italien dans notre commune. Elle devrait intervenir une fois achevés l’aménagement et l’équipement des commodités nécessaires dont devrait bénéficier cette extension de la ZI de Berrahal.» Autre bonne nouvelle que le maire a annoncée ! Berrahal serait en passe de s’offrir le statut de wilaya déléguée. «L’accord de principe a été donné par les pouvoirs publics. Mais il faudra attendre que soient entièrement achevées les deux villes nouvelles de Kalitoussa et Draâ Errich».