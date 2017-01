Réagissez

Lentrepreneuriat féminin est lié à la problématique générale de l’entrepreneuriat en Algérie, car on a un problème d’inadéquation entre la création d’entreprises et le potentiel qui existe, un problème de viabilité et de pérennité de la microentreprise et de difficulté à atteindre la taille critique. Vient se greffer à cela une problématique liée à la femme en Algérie.

Elles sont plus nombreuses parmi les jeunes diplômés mais ne trouvent pas les capacités de s’insérer dans le marché de l’emploi. Il faut que l’entrepreneuriat devienne une autre façon d’insérer les filles dans l’espace économique. Dans un processus normal, elles ont plus de chances de réussir. Elles ne trouvent pas un job facilement, elles n’arrivent pas à s’insérer facilement, surtout en zone rurale. Ca veut dire que dans une logique de survie, d’amélioration de leur statut et de sauvegarde de leurs revenus, elles vont vers les activités autonomes. Ceci veut dire que la force est latente. Il suffirait qu’on améliore la gouvernance des dispositifs en place.

Ces derniers ne sont pas discriminants dans les textes, mais ils le sont dans leur pratique parce qu’ils ne font aucun effort pour préparer l’amont de la microentreprise. On ne va pas se casser la tête pour trouver les moyens d’améliorer l’attractivité des dispositifs envers les filles. Par ailleurs, ces dernières font aussi face à des tentatives de corruption qu’elles ne savent pas gérer. Elles subissent aussi le harcèlement.

A un moment donné, elles vont se retrouver face à quelqu’un qui va d’une manière ou d’une autre les harceler, les dissuader ou les bloquer. L’entrepreneuriat est une autre façon de réaliser pour la femme, à condition d’aller vers un processus universellement admis, c’est-à-dire bien faire son étude de marché, bien construire son plan d’affaires, se faire bien conseiller et c’est là que les dispositifs sont très faibles. Il faut améliorer leur gouvernance et les connecter aux territoires, car l’entrepreneuriat des femmes se fera à travers les territoires, pas à Alger ou dans les grandes villes, qui sont elles touchées par le salariat. Les territoires et les zones rurales sont là où l’implantation et l’intensification de l’entrepreneuriat se fera.