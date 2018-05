L’intelligence artificielle et la télévision 8K au menu

Réagissez

Des appareils intelligents et connectés pour le bien-être, l’intelligence artificielle et la télévision 8K sont parmi les grandes tendances technologiques de l’année. C’est ce qui est ressorti lors de la rencontre IFA avec la presse mondiale dans la capitale italienne organisée les 20 et 21 avril dernier, et ce, en prévision du Salon IFA 2018 qui se tiendra à Berlin début septembre.

De notre envoyé spécial



ue ce soit pour le bien-être ou pour un usage domestique, les appareils connectés et l’intelligence artificielle sont désormais profondément intégrés dans l’électronique grand public. Lors de la conférence de presse, les journalistes ont eu l’occasion de découvrir en avant-première certains des produits qui émerveilleront les visiteurs professionnels et les consommateurs lorsque le salon ouvrira ses portes au public du 31 août au 5 septembre 2018 dans la capitale allemande. Il en est ainsi des téléviseurs 8K que la marque japonaise Sharp s’apprête à commercialiser en Europe, après la Chine et le Japon.

A l’heure où le marché des téléviseurs 4K suit son développement, Sharp s’apprête à lancer sa première TV 8K baptisée Aquos 8K, d’une définition 4 fois plus importante que la 4k pour un prix avoisinant les 12 000 euros et visera un marché de niche, a-t-on indiqué auprès de la firme japonaise.

Autre joyau technologique exposé, la nouvelle radio 4G de la marque italienne Radionovelli. Alliant un

design pour le moins rétro et une radio d’un nouveau genre, la Radionovelli avec un tuner FM, un tuner DAB, la 4G, le Bluetooth 4.1 et le Wi-Fi fonctionnant sous Android est un appareil unique, combinant le passé et le futur pour un prix de 1000 euros.

L’IFA à la pointe du marché et du développement technologique

Hans-Joachim Kamp, président du conseil de surveillance de GFU, organisateur de l’IFA, a déclaré pour la circonstance : «Les produits et les catégories de produits sont de plus en plus connectés. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons voir l’impact immédiat dans l’électronique grand public et les appareils électroménagers, et c’est pourquoi l’IFA est le meilleur endroit et la meilleure plate-forme pour explorer et présenter ces grandes tendances technologiques.

Aucun autre salon ne répond aux besoins des grandes marques, des détaillants, des consommateurs et des médias de manière aussi complète comme le fait IFA. Le fait que l’IFA ait établi un nouveau record avec un volume de commandes de 4,7 milliards d’euros démontre que l’IFA est au cœur de l’innovation.» Lui emboîtant le pas, le Dr Christian Göke, PDG de Messe Berlin, organisatrice des foires et événements, a déclaré : «Les méga-tendances technologiques stimulent l’innovation, avec des composants de plus en plus petits et de plus en plus puissants, qui alimentent les technologies émergentes telles que le contrôle vocal et l’intelligence artificielle. L’IFA est l’organisateur de toute cette innovation, c’est le tissu conjonctif de l’écosystème technologique mondial.

C’est parce que ce n’est pas seulement un secteur qui innove, mais sept, huit ou neuf industries différentes qui essaient toutes de résoudre les mêmes problèmes et de repousser les limites de l’innovation. Chaque industrie apporte ses propres connaissances, idées et compétences à la table. Toutes ces industries apprennent les unes des autres, elles s’inspirent les unes des autres. C’est la co-innovation à son meilleur niveau.» Pour les organisateurs de la rencontre, le salon IFA est appelé à poursuivre sa croissance. L’événement, qui rassemble des fournisseurs, des fabricants de composants et un large éventail de clients potentiels a rapidement évolué pour devenir le plus important salon d’approvisionnement en Europe pour le secteur de l’électronique grand public.

Comme il a été indiqué que Shift Automotive, la nouvelle convention biannuelle sur l’avenir de la mobilité, sera une autre curiosité et un sujet nouveau à l’IFA 2018. Elle explore comment les nouvelles technologies automobiles changent notre façon de penser, de vivre et de conduire. Shift Automotive est une joint-venture du Salon international de l’automobile de Genève, Palexpo, IFA et Messe Berlin. La première édition de Shift Automotive aura lieu les 4 et 5 septembre 2018 aux côtés de l’IFA à Berlin, suivie du Shift Automotive à Genève en mars 2019, a-t-on tenu à préciser.

L’innovation, facteur-clé de croissance du marché

Pour ce qui a trait au marché à proprement parler, les différents conférenciers ont tour à tour mis en exergue le développement positif du marché pour cette année. Avec des consommateurs de plus en plus friands de nouveautés et d’objets connectés, Jürgen Boyny, le directeur mondial de l’électronique grand public, GfK Retail et Technology, a commenté l’évolution globale du marché en déclarant : «C’est le consommateur qui compte.

L’industrie innove pour répondre aux besoins des consommateurs ; après tout, ils sont censés acheter de nouveaux produits. Maintenant que les gens sont connectés numériquement, ils veulent tirer le meilleur parti de cette expérience. Les clients veulent utiliser la technologie au maximum, le plus rapidement possible. Ils veulent du divertissement et de la communication, du style de vie et de la commodité. Dès que les consommateurs peuvent voir et comprendre l’utilisation d’une innovation, ils sont prêts à payer pour cela.»

Et c’est parce que le consommateur est prêt à payer cher pour assouvir ses curiosités et pour son confort et bien-être que l’électronique grand public est en croissance constante ces dernières années.

En 2018, les dépenses pour les produits électroniques grand public se résument à plus de 1 trillion de dollars américains contre 946 billions en 2016 et 976 billions en 2017, selon les chiffres de GFK. L’Europe, l’Amérique du Nord et la Chine représentent près de 70% des revenus consommés.

Des projections de croissance de 6% pour l’Europe et de 4% pour le Moyen-Orient et l’Afrique. 75% des dépenses sont faites pour les smartphones, TV, Micro-portables, tablettes et autres produits. 1527 millions d’unités seront vendues en 2018 contre 1480 millions d’unités en 2017, a-t-on indiqué. L’innovation reste le facteur-clé de succès, avec notamment des caméras de plus en plus performantes, des afficheurs plus grands et un remplacement à court terme.

Pour les micro-portables, la solidité et la fiabilité sont les plus recherchées alors que pour les TV, le grand écran, une grande performance des fonctionnalités, un taux de remplacement élevé des ménages avec un second ou un troisième téléviseur sont les atouts relevés.

L’Afrique et le Moyen-Orient sont des régions qui requièrent de grandes potentialités de croissance, a-t-on estimé, mais qui restent à la traîne dans tous les segments analysés. Ces deux régions restent ainsi les dernières dans les ventes en 2017 avec 468 billions de dollars pour les smartphones (12% de croissance), 117 billions de dollars pour les PC et 107 billions de dollars pour les postes de télévision. Pour rappel, le Salon international IFA à Berlin présente, depuis 1924, les dernières tendances de l’électronique grand public. Dans les années 1920, les visiteurs admiraient les récepteurs à tube ; aujourd’hui, ils testent les dernières applications sur leur smartphone.

Quatre-vingt-six ans après sa création et quelques années d’interruption pendant et après la Seconde Guerre mondiale, le Salon a été le théâtre du lancement de nombreux produits révolutionnaires (première télévision en 1928, première télévision en couleur en 1937, premier lecteur CD en 1981, premier lecteur DVD en 1997 et premier lecteur MP3 en 1999). Pour cette année, les technophiles auront à découvrir la télé 8K et autres joyaux technologiques connectés, notamment dans le segment cuisine et bien-être. En 2017, le Salon a compté quelque 1805 exposants pour 253 000 visiteurs.