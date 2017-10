L’Inped lance une formation en business et administration des affaires

Réagissez

L’Institut national de productivité et de développement (Inped) de Boumerdès a donné hier le lancement solennel de la formation Master of Business Administration (MBA), maîtrise en administration des affaires, de rang excellence, destinée aux cadres supérieurs des entreprises.

Cet institut étatique vise à doter les cadres dirigeants des entreprises «en compétences à la fois stratégiques, conceptuelles et opérationnelles avec un enseignement qui s’appuie sur une approche qui combine théorie et pratique avec des études de cas, des séminaires et des ateliers». Pour cette première promotion, une vingtaine de cadres des entreprises, SNVI, Etusa, BNA et la Société de céramique, vont suivre une formation de 18 mois, dont 12 en résidentiel.

L’issue de cette formation sera couronnée par un diplôme. Selon la directrice de l’institut, Mme Osmani Fouzia, «après 50 ans d’existence que notre institut fête cette année, l’Inped a accumulé le savoir nécessaire pour lancer une formation de haut niveau à l’adresse des cadres algériens, avec comme objectifs de leur dispenser un perfectionnement dans les domaines du management administratif, financier et des ressources humaines.

De plus, c’est grâce à une expertise totalement algérienne que nous sommes en mesure d’offrir cette prestation aux différents groupes du ministère de tutelle et aux autres managers nationaux». Abdelaziz Guerd, directeur général chargé de la compétitivité au ministère de l’Industrie, venu spécialement assister au lancement de cette formation, explique que son ministère «a focalisé sur les besoins selon une banque de données recueillies auprès des chefs d’entreprises dans le sens de créer une passerelle entre l’institut et des filières stratégiques de l’économie nationale, comme la mécanique, le numérique et l’informatique, l’électronique, la sidérurgie et les textiles, appelées à élargir et diversifier leurs activités, d’où le besoin de mise à niveau pour gagner sur le processus de production».

Ce sentiment est partagé par un conseiller du directeur de l’Etusa, membre de cette première promotion : «Je suis venu actualiser mes connaissances dans le domaine du management où il y a tout le temps des nouveautés.» Pour rappel, cet institut algérien, voué au développement a déjà assuré une première expérience de formation MBA en 1973, mais en partenariat avec les Canadiens de HEC Montréal.

En parallèle, l’INPED mène la même politique à tous les niveaux du personnel des entreprises à travers d’autres formations en déclinaison, qu’elles soient diplômantes, à l’exemple du master professionnel, ou qualifiantes, comme le FALD ou le Middle Management.