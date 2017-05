Réagissez

La télévision reste le plus grand segment de consommation et le restera jusqu’à 2020

En prévision du grand Salon de l’électronique et de l’électroménager qui se tiendra du 1er au 6 septembre à Berlin (Allemagne), un avant-goût de ce que seront les nouveautés de cette année dans le domaine ont étés révélées lors de la rencontre avec la presse mondiale dans la capitale portugaise, Lisbonne, les 21-22 avril dernier. Global Press Conference IFA 2017 a été un fort moment de découvertes et autres objets connectés de plus en plus innovants.

Dans le grand hall de l’hôtel Mariot, quelques exposants ont donné le la de quoi sera fait demain en matière technologique. Le fabricant d’enceintes et casques audio allemand Senheiser s’associe avec Samsung et amène le son 3D sur Android. Porsche Design, une filiale du constructeur allemand, se lance sur le marché du PC et produit un des PC qui feront certainement sensation, sans oublier le miroir connecté multifonctions qui vous permettra de tout savoir (météo, messagerie, informations, et autres) depuis sa glace «ordinaire» de la salle de bain. Le salon IFA 2017 aura donc tout le loisir de présenter à ses milliers de visiteurs les produits qui inspirent des millions de clients pour les achats pendant la période de Noël.

Des écrans de télévision ultra-minces qui se confondent avec les murs, des composants de haute qualité de musique hi-fi qui comportent un son optimal, des caméras qui filment des vidéos à 360 degrés, un contrôle vocal pour les médias et la maison entièrement connectée, les mini-mondes d’une imprimante 3D, et beaucoup d’autres merveilles technologiques.

Loin d’être saturé, le marché croît toujours au rythme de l’innovation. Il y a toujours de la place pour améliorer la qualité des images télé et la gamme pour 2017 offre des progrès significatifs dans les paramètres-clés de la luminosité, du contraste, de la profondeur des couleurs et des angles de vision.

Des interfaces plus faciles à utiliser, des processeurs de haute performance, une plus large gamme de contenus en ligne et une meilleure assistance des fonctions intelligentes pour le contrôle automatisé dans la maison. Cette année, les téléviseurs arrivent sur le marché aussi minces qu’une vitre et peuvent être montés à même le mur avec des aimants par exemple. D’autres nouvelles tendances à IFA incluent des haut-parleurs qui reçoivent de la musique via Wi-Fi ou Bluetooth.

Certains fabricants utilisent un seul système sans fil, d’autres utilisent les deux. D’autres fonctionnalités populaires incluent des protocoles de communication tels que Apple Airplay et, de plus en plus, Google Cast. Les écouteurs sans fil sont de plus en plus utilisés. De nombreux modèles combinent la réception sans fil numérique avec des fonctions d’annulation de bruit pour supprimer les interférences.

Dans le domaine du son, IFA 2017 présentera de nombreux nouveaux périphériques hi-fi qui peuvent lire des enregistrements sans perte et de haute qualité, allant des lecteurs mobiles, des écouteurs spéciaux aux clients en streaming dans les systèmes haut de gamme hi-fi.

Le contrôle de la voix est une tendance qui transcende depuis longtemps les limites du monde de l’informatique. De plus en plus d’appareils dans la maison en réseau peuvent fonctionner avec un contrôle vocal, et l’intelligence artificielle rend plus facile cette tâche.

Les robots et les agents numériques ingèrent et intègrent les commandes de leur maître et peuvent automatiquement prendre le contrôle total de l’air conditionné dans la maison intelligente par exemple. Outre les montres intelligentes, les bracelets de fitness et les smartphones équipés de capteurs, des portables intelligents sont maintenant arrivés, ce qui permet de surveiller les mouvements et les fonctions vitales via des capteurs reliés à toutes les parties du corps humain. Ils peuvent être utilisés pour le plaisir, les sports et les jeux, ainsi que pour la réadaptation médicale.

Accélération de la croissance et de l’innovation en électronique grand public et à domicile

Gfu et Messe Berlin, organisateurs du Salon, ont annoncé que l’IFA 2017 stimulera la croissance et l’innovation dans les marchés de l’électronique grand public et de l’électroménager, en offrant aux marques plus d’espace que jamais. L’IFA célèbre la 10e édition de Home Appliances @ IFA et continue d’être la plateforme leader pour les deux segments du marché.

Aucun autre salon professionnel ne peut répondre à toutes les exigences de l’industrie. Les marchés des produits ménagers et des produits électroniques grand public sont convergents. Le succès continu de l’émission se reflète dans un volume de commandes en augmentation constante, «plus de 4,7 milliards de dollars au cours de l’IFA 2016», a déclaré Hans-Joachim Kamp, président du conseil de surveillance de gfu Consumer & Home Electronics.

Pour sa part, Jürgen Boyny, directeur mondial Consumer Electronics, chez GfK Retail and Technology, a déclaré : «Le chiffre d’affaires sur le marché numérique reste élevé. Des ventes annuelles de près de 950 milliards de dollars sont attendues en 2017 et 2018. Que ce soit à la maison ou sur la route, le smartphone est en train de façonner les avancées du marché. Le téléphone intelligent relie tous les domaines de la vie quotidienne, de la télévision au salon, à la machine à laver, à la machine à café ou à la salle de bain. Internet of Things a déjà atteint le consommateur.»

Le Dr Christian Gtike, PDG de Messe Berlin, a déclaré : «Nous croyons qu’il est temps de définir l’électronique grand public d’une manière nouvelle. Les limites entre l’électronique grand public et les appareils ménagers, les mondes numérique et physique sont floues. Que ce soit dans la cuisine, le salon ou le bureau, la ‘‘consumerisation’’ des déviations est exponentielle, du divertissement dans le salon aux soins de santé et au bien-être, automobile, mobile, jeux, informatique, et la maison intelligente, les drones, la réalité virtuelle, augmentée et mixte. Aujourd’hui, l’électronique grand public se connecte et forme tout.

Nous strucurons l’IFA 2017 pour nous concentrer sur les marques et l’innovation et définir une nouvelle plateforme pour les entreprises qui conçoivent, fabriquent et vendent des composants, les ‘‘blocs de construction’’ de l’électronique grand public et des appareils ménagers», a déclaré M. Gtike. «Cette année, nous pouvons offrir plus d’espace aux marques comme jamais auparavant, tous en un seul endroit et clairement organisés par catégorie. Visiter l’IFA à Funkturm n’est pas une chasse au trésor, mais une expérience d’attraction immersive et ciblée», a-t-il ajouté.

L’Afrique, un nouveau foyer de croissance

A chaque fois que l’on parle de saturation du marché, l’innovation vient changer la donne. Il en ainsi, à titre d’exemple, du segment TV. La télévision a toujours été une valeur élevée et inégalée à la maison. Selon les chiffres de médiamétrie révélés par GfK, 404 minutes/jour sont consacrées à la télévision en Arabie Saoudite, le plus haut niveau, contre seulement 110 minutes, le plus bas niveau en Iceland.

Et même si des marchés sont matures, en Europe notamment où l’immense majorité des foyers est équipée d’un téléviseur, il existe des disparités importantes au niveau des régions.

Ainsi, les pays scandinaves sont suréquipés avec une moyenne de 3,1 téléviseurs par foyer, alors que d’autres tels l’Italie ou la Pologne apparaissent largement moins dotés, respectivement 1,5 et 1,2 TV par foyer. Des territoires au potentiel de ventes encore intéressant pour les marques. L’Afrique, le Moyen-Orient et l’Inde, entres autres, sont des marchés à très fort potentiel de croissance et les marques lorgent vers ces contrées là.