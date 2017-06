Réagissez

L’accélération de l’inflation se poursuit alors que le gouvernement est manifestement incapable de trouver la parade pour l’endiguer. En effet, l’évolution des prix à la consommation en rythme annuel s’est située à 6,9% jusqu’à fin mai 2017, a annoncé hier l’Office national des statistiques (ONS), cité par l’APS. Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l’indice des prix de mai 2017 par rapport à ceux d’avril 2017, elle a reculé de 0,4%.

Cette poussée inflationniste devenue de plus en plus incontrôlable, qui met à rude épreuve le pouvoir d’achat des Algériens, intervient dans un contexte de crise financière et d’austérité budgétaire. La baisse des prix du baril de pétrole, principale ressource de l’Algérie, a fait chuter les revenus pétroliers de 70% en deux ans.

A l’origine de la poursuite de la hausse des prix, des experts évoquent les mesures de la loi de finances 2017 avec une augmentation de la TVA de deux points ainsi que la taxe intérieure de consommation qui s’applique notamment aux tabacs et alcools, afin de compenser la baisse des revenus en devises. D’aucuns pointent aussi la politique de restriction de l’offre pour les produits importés et les variations de la valeur de la monnaie nationale, des facteurs susceptibles d’alimenter l’inflation.

Dans le détail, les prix des biens alimentaires ont baissé de 1,1%, résultant notamment de la chute des prix de produits agricoles frais. Ainsi, les prix des produits agricoles frais ont enregistré une baisse de 3% en mai 2017 par rapport à avril dernier, à l’exception des fruits qui ont augmenté de 8,3% et des poissons qui connu une hausse de 3,2%. Les baisses des prix ont été enregistrées, à titre d’exemple, pour les viandes rouges (-1,3%), la viande blanche (-1,2%), les légumes (-12,7%) et la pomme de terre (-13,2%).Pour ce qui est des produits agro-alimentaires, les prix ont connu une hausse mensuelle de 0,9%.

Par ailleurs, les prix des biens manufacturés ont affiché une croissance de 0,1% alors que ceux des services ont augmenté de 0,6%. Par groupe de biens et services, les prix de l’habillement-chaussures ont enregistré une hausse mensuelle de 0,7%, alors que ceux du groupe santé-hygiène corporelle ont connu une augmentation de 1,4%, tandis que le reste s’est caractérisé par des stagnations.

Le Fonds monétaire international (FMI) a souligné récemment l’accroissement du taux d’inflation «passé de 4,8% en 2015, à 6,4% en 2016 et se chiffrant à 8,1%, en glissement annuel, en janvier 2017». Le FMI avait appelé la Banque d’Algérie à se montrer prudente quant aux «tensions inflationnistes» et à se tenir prêt à relever le taux directeur en cas de besoin. Pour l’année prochaine, l’inflation devrait, selon les prévisions du FMI, être contenue à 4,3%, proche des objectifs des lois de finances successives (4%).