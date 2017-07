Réagissez

Alors que la loi de finances 2017 a prévu un taux d’inflation de 4%, le taux d’inflation moyen annuel, calculé de juillet 2016 à fin juin 2017, est de 6,5%, indique l’Office national des statistiques. Ce taux traduit l’évolution des prix à la consommation en rythme annuel. Evaluant la variation mensuelle des prix à la consommation, l’ONS relève une augmentation de 0,3% de l’indice des prix du mois juin de l’année en cours par rapport au mois de mai. Détaillant les résultats par catégorie de produits, il est indiqué que les biens alimentaires ont connu une hausse modérée de 0,2% durant le mois de juin, et ce, en raison de la hausse des prix des produits agricoles frais (+0,25%) et des produits alimentaires industriels (+0,23%), rapporte l’APS.

La hausse dans les prix des produits agricoles frais a été soutenue par «un relèvement des prix de certains produits, notamment la viande blanche (+9,1%) et les légumes frais (+2,5%)». L’augmentation des prix des produits alimentaires industriels est, quant à elle, le résultat du relèvement des prix des sucres et produits sucrés (+1,6%), alors que le prix des œufs a connu une baisse de -12,1%, de même pour les fruits dont les prix ont affiché une baisse de - 4,8%. Par ailleurs, les prix des biens manufacturés ont enregistré une croissance de 0,4% et ceux des services ont évolué de 0,2%. Cette hausse a eu pour effet d’augmenter les prix de l’habillement et chaussures qui ont affiché une progression de 1,3%, contre une légère hausse de 0,1% pour le groupe éducation, culture et loisirs et de 0,4% pour le segment logement et charges.

Les calculs de l’ONS font ressortir en outre que comparativement au même mois de l’année 2016, le mois juin 2017 a enregistré des baisses des prix sur les légumes frais (-13%), les fruits frais (-5,12%) et les viandes et abats de mouton (-0,72%). Notons que la loi de finances 2017 misait sur un prix du baril de pétrole à 50 dollars, assorti à un taux de changes de 108 DA pour un dollar et un taux d’inflation de 4%.