L’heure de vérité pour l’OPEP

Selon le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, un éventuel échec de la réunion de l’OPEP pourrait affaiblir davantage les cours du pétrole.

A la veille de sa réunion officielle à Vienne (Autriche), l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) continue à tenir les marchés en haleine sur fond de suspicion et de rivalités entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. Deux mois après son annonce, qui a pris tout le monde à contre-pied, l’accord historique d’Alger, qui prévoit une réduction de la production de l’OPEP à un niveau de 32,5 à 33 millions de barils par jour, va-t-il enfin entrer en vigueur ? Rien n’est encore joué, convergent à dire pratiquement toutes les déclarations émanant des membres de l’Organisation.

Une seule certitude semble jusque-là se dégager, à savoir l’ordre du jour de la réunion d’aujourd’hui à Vienne, qui devrait donc porter essentiellement sur l’examen de la proposition algérienne, prévoyant une réduction d’environ 1,1mbj par l’OPEP et de 600 000b/j pour les pays non OPEP. Tout en se disant confiant et optimiste quant à la mise en application de l’Accord d’Alger, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, qui depuis plus d’une semaine n’a cessé de multiplier les tractations avec ses homologues des principaux pays producteurs, laisse néanmoins planer quelques doutes sur la réussite de la conférence de Vienne.

Dans une déclaration reprise hier par l’APS, Noureddine Boutarfa n’a pas manqué d’avertir qu’un éventuel échec pourrait affaiblir davantage les cours qui peinent actuellement à se maintenir à des niveaux proches du seuil psychologique des 50 dollars le baril. Ce sera une sanction du marché qui pourrait conduire les prix à chuter en dessous des 40 dollars, a-t-il prévenu, tout en soulignant qu’un bon accord conduirait en revanche à stabiliser le marché et les prix autour de 50 à 55 dollars, voire à 60 dollars d’ici la fin de l’année.

Quoi qu’il en soit, jusqu’à hier encore, rapporte l’AFP, les tractations entre membres de l’OPEP continuaient à aller bon train, certains mettant quelques pressions sur d’autres, avant l’ouverture officielle de la conférence formelle de l’Organisation. A son arrivée à Vienne, le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, s’est contenté de signifier son attachement à ce qui a été décidé lors de la réunion d’Alger, indiquant à la presse que les membres de l’OPEP continuaient «à mettre en place le niveau de production décidé en Algérie».

Au même moment, des informations, rapportées par l’agence Bloomberg News, qui cite une source proche de Riyad, faisaient état d’un durcissement de position de la part des Saoudiens qui auraient ainsi déclaré qu’ils étaient prêts à rejeter tout accord si l’Iran et l’Irak n’y participaient pas. Auparavant, l’Arabie Saoudite, qui avait pourtant longtemps soutenu l’impératif d’un consensus sur une limitation de l’offre, a quelque peu semé le doute sur ses intentions, suite aux récentes déclarations de son ministre de l’Energie, Khalid Al Falih, évoquant la possibilité d’une stabilisation des cours du brut, même sans une intervention de l’Opep.

Des propos vite interprétés par certaines analystes comme un moyen de préparer les marchés à un éventuel échec des négociations, tandis que d’autres n’y voient qu’une manière de mettre la pression sur l’Iran et l’Irak qui se refusent à voir plafonner leur production. En attendant ce qui sortira de la réunion fatidique d’aujourd’hui à Vienne, les marchés pétroliers, faut-il souligner enfin, restaient encore très hésitants hier en fin de matinée, le baril de brent reculant légèrement à 47,41 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, tandis le light sweet crude cédait 81 cents à 46,27 dollars à New York.