L’Exécutif face au défi de la croissance

Réagissez

Abdelmalek Sellal lors de la tripartite de juin 2016

A vingt-quatre heures de la tenue de la nouvelle réunion tripartite, les patrons saluent l’intérêt du gouvernement pour l’initiative privée, mais pointent du doigt une administration «mollassonne», loin de répondre aux impératifs de réformes.

Pour les partenaires sociaux, ces exigences de réformes passe par une rénovation et une innovation tant des dispositifs de soutien à l’investissement que de l’administration économique. «Le problème est dans la mise en œuvre des décisions», regrette Boualem M’rakach, président de la Confédération algérienne du patronat (CAP), contacté par El Watan. Afin d’y remédier, son organisation proposera à la tripartite de demain la mise en place d’une «structure tripartite, permanente, dirigée par les pouvoirs publics, qui sera chargée de la mise en œuvre de toutes les décisions».

Elle ne doit pas être une instance de consultation, selon Boualem M’rakach, mais dotée de prérogatives de décision et d’arbitrage, précise-t-il. La mutation d’une économie de pétrole à une économie diversifiée passe, d’après lui, par une analyse sereine et lucide de la situation économique et l’identification de solutions stratégiques. Ce à quoi s’intéresse une étude de la CAP, réalisée par nombre d’experts mobilisés par l’organisation.

Elle cible les grands secteurs d’activité, dont le tourisme, les énergies renouvelables, l’activité minière, les industries, l’éducation et l’enseignement supérieur. Les éléments d’analyse seront soumis à l’examen du gouvernement lors de la réunion tripartite, prévue demain à Annaba. De son côté, Mohand-Saïd N’Aït Abdelaziz, président de la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA) souhaite que l’Exécutif s’implique davantage pour faire sauter certains verrous qui semblent résister aux actions de réforme. Il appelle sur sa lancée à faire bousculer le «gros colosse» de l’administration économique, en mettant son rôle au diapason des exigences de l’heure et des ambitions de réformes.

Bien qu’une dynamique soit perceptible dans certains secteurs économiques, selon le président de la CNPA, citant au passage l’industrie et l’agriculture, elle est néanmoins fragile, tant il est vrai qu’un problème de fond persiste. Il s’agit, souligne Mohand-Saïd N’Aït Abdelaziz, de la lenteur dans la mise en œuvre des décisions économiques et des réformes. Question croissance, Habib Yousfi, membre de la CGEA, estime que la transition vers un nouveau modèle de croissance doit être soutenue par de nouvelles décisions qui prennent en compte les éléments budgétaires et financiers de l’heure. Il juge judicieux que la tripartie fasse l’évaluation des décisions de la dernière réunion et souhaite que l’on ouvre un couloir vert au profit des investisseurs parmi les PME-PMI.

En tout cas, le contexte économique pour le moins hostile a le mérite de mettre tout le monde sur un pied de guerre face aux impératifs de réforme et de réorientation des efforts vers la création de richesse hors hydrocarbures et les investissements à haute valeur ajoutée. Les patrons insistent bien sur ce point, le vrai défi est de gagner cette course contre la montre qui suppose que l’on mette en œuvre sans délai toutes les réformes d’ajustement pour que le pays puisse survivre au choc actuel. Ils croient dur comme fer que cette sortie de crise ne se fera que si le rythme de croissance va à vive allure.

C’est-à-dire que les tentations de réformes budgétaire et fiscale ne doivent aucunement éclipser l’impératif d’investissement tant privé que public. L’idée récurrente qui revient depuis la dernière tripartite est, en effet, d’aller vers un nouveau modèle de croissance qui avait pour objectif de s’affranchir du poids des hydrocarbures dans le budget, inciter tous les acteurs économiques à produire davantage, à exporter et mobiliser l’ensemble des administrations économiques et établissements financiers autour desdits objectifs. Deux années après, force est de constater qu’il reste tout compte fait un long parcours à faire pour que cette démarche vers un nouveau régime de croissance aboutisse.