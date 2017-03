Réagissez

L’éolien, un domaine dans lequel excelle l’Ethiopie

L’Ethiopie joue sur la corde de l’attractivité et la compétitivité de son économie auprès des investisseurs algériens. Le succès de sa transition économique fait de l’Ethiopie une destination de choix pour nombre d’IDE. Le pays a pu accélérer sa croissance dans plusieurs domaines d’activité, dont l’agriculture, l’industrie, les services et les énergies renouvelables. Sur ces quatre piliers fondateurs de son modèle économique, l’Ethiopie est un pays exportateur par excellence.

Profitant des nouvelles ambitions africaines du patronat algérien, les diplomates éthiopiens en poste à Alger tentent de cultiver chez les investisseurs algériens cette passion naissante pour l’Afrique. L’ambassade d’Ethiopie en Algérie a, d’ailleurs, organisé trois forums durant lesquels les opportunités de localisation et d’investissements en Ethiopie ont été expliquées aux hommes d’affaires algériens qui auraient des velléités de s’y implanter. L’ambassadeur éthiopien à Alger, Solomon Abebe, dit vouloir profiter de l’élan qu’a suscité le Forum africain d’investissement et d’affaires, organisé en décembre dernier à Alger, pour entretenir cette flamme africaine chez le patronat algérien. Il s’agit d’une étape importante après les engagements pris en décembre 2016.

A ce moment-là, le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et les pouvoirs publics ont évoqué le défi africain pour l’entreprise algérienne, tout en annonçant une série de mesures pour accompagner l’internationalisation de l’entreprise algérienne tant en localisation qu’en matière d’exportation. Alors que la bataille fait déjà rage sur le sol éthiopien, entre pays et investisseurs, il va falloir que les Algériens s’y mettent plus sérieusement et dépasser l’idée, selon laquelle l’Afrique serait une terre en jachère. Bien au contraire, l’investissement dans certains Etats serait même un luxe. Plusieurs IDE ont d’ailleurs marqué leur préférence pour l’Ethiopie, un pays qui réalise l’une des meilleures croissances du continent noir, 10,2% en moyenne ces 12 dernières années. Le centre névralgique de l’investissement en Afrique a pris ses quartiers en Ethiopie. Depuis plusieurs années, les investisseurs s’installent toujours plus nombreux dans certains secteurs qui font d’ailleurs la réputation du pays : l’agriculture, cuirs et dérivés, textiles et habillement, l’agro-industrie, les énergies renouvelables, etc. L’attractivité de ces secteurs et tant d’autres ne faiblit pas.

Ce succès tient en partie aux incitations fiscales et réglementaires mises en place au profit des investisseurs, aux opportunités de marchés, au soutien institutionnel à l’investissement, etc. L’ambition du gouvernement éthiopien est de faire du pays la première économie africaine en 2025. L’Ethiopie cherche activement à se faire une place dans le commerce mondial. Elle n’est plus cet Etat dont la réputation a été écornée par les clichés d’un pays rongé par la famine.