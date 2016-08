Réagissez

Le groupe espagnol Indra, spécialisé dans les solutions informatiques et les systèmes de défense, vient de signer un contrat pour développer un système de régulation du trafic urbain à Alger, a annoncé avant-hier l’industriel espagnol.

«Indra a signé un accord par lequel il devient un membre de Mobeal, une joint-venture public-privé, dans lequel les entreprises publiques algériennes EGCTU et ERMA détiennent des parts égales de 51% et les entreprises espagnoles Indra et Sice détiennent des parts égales de 49%, avec l’objectif de modernisation des systèmes de gestion du trafic et de l’éclairage urbain du pays», a précisé la société dans un communiqué publié sur son site web officiel. La cérémonie de signature de la constitution de la société algéro-espagnole s’est déroulée en présence de représentants des quatre sociétés qui composent la nouvelle entité, à savoir le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre algérien des Travaux publics et des transports, Boudjemaâ Talai, et l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Alejandro Polanco Mata. Grâce à cet accord, cette joint-venture public-privé «va installer, exploiter et entretenir des systèmes de contrôle du trafic et la gestion à distance de l’éclairage, d’abord à Alger au cours de la première phase et dans d’autres grandes villes algériennes dans les phases ultérieures», a ajouté la même source.

Le groupe n’est pas à son premier projet en Algérie où il dispose d’une succursale permanente. Indra a déjà développé d’importants projets pour les administrations publiques, le transport et le marché de la circulation. Parmi les plus récents contrats de l’entreprise figure l’attribution d’un projet par l’Agence nationale des autoroutes (ANA) pour l’installation des systèmes de péage pour les 380 kilomètres de l’autoroute Est-Ouest. L’entreprise a été également choisie pour la modernisation des installations des tunnels de la wilaya de Bouira et la gestion de la billetterie pour la ligne de tramway à Sétif. En outre, le groupe technologique espagnol a mené un projet de modernisation de l’administration fiscale. A l’échelle mondiale, plus de 100 villes ont confié à Indra la gestion, la sécurité et le développement de leurs réseaux de transport en commun. Des villes comme Londres, Madrid, Dublin, Medellin, Curitiba ou Manille, pour ne citer que quelques-unes, ont déjà eu recours à des solutions Indra pour améliorer leur mobilité urbaine.

Présidé par Fernando Abril-Martorell, le groupe Indra a réalisé un chiffre d’affaires de 2,85 milliards d’euros durant l’exercice 2015 et emploie 39 000 personnes dans 46 pays à travers le monde, d’après les chiffres publiés par le fournisseur de l’armée espagnole.H. L.