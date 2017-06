L’économie, le parent pauvre des politiques publiques

Réagissez

Pour rester le plus longtemps possible à son poste de Premier ministre, Abdelmalek Sellal s’est beaucoup plus attaché à maintenir à son avantage les rapports de force politiques qu’à remettre en ordre une économie à bout de souffle, de surcroît guettée par un imminent risque d’insolvabilité.

L’ex-Premier ministre est longtemps resté sourd aux alertes motivées des économistes, qui n’ont eu de cesse de lui recommander d’entamer sans tarder la réforme d’un système économique encore trop fortement dépendant des recettes d’hydrocarbures, dont le déclin est largement entamé avec la menace bien sérieuse de s’installer dans la durée.

Les experts lui avaient notamment recommandé d’encourager les promoteurs à investir dans des activités rentables, et autant que possible exportatrices, autres que pétrolières. Au lieu de prendre des mesures de redressement fortes et urgentes, Abdelmalek Sellal passera au minimum deux années à tergiverser et à tenter de conjurer le mauvais sort, d’abord en le niant, puis, comme l’avaient largement rapporté les journaux, en rendant visite aux zaouias, comme si les prix du baril de pétrole et le destin du pays étaient entre leurs mains.

Quid du nouveau modèle de croissance ?

Ce n’est que ces tout derniers mois que ce dernier s’est rendu à l’évidence d’une nécessaire riposte rationnelle, qui se soldera comme on le sait par la conception d’un nouveau modèle de croissance économique, dont, malheureusement, très peu d’Algériens connaîtront le contenu. Rédigé en vase clos et pratiquement méconnu des acteurs économiques chargés de l’appliquer, ce plan de redressement sera sans doute vite oublié, l’opinion publique étant beaucoup plus encline à se souvenir des graves difficultés que l’inénarrable ex-Premier ministre et son ministre de l’Industrie avaient créées à des hommes d’affaires emblématiques, comme Issad Rebrab, par exemple. Les Algériens se souviendront également de son très maladroit coup de gueule lors du forum économique africain, qui a donné aux hommes d’affaires étrangers la détestable image d’un pays mal gouverné.

Un simple malentendu qui pouvait se régler dans l’intimité a, en effet, été bruyamment étalé en public, au point de faire les choux gras des journaux nationaux et étrangers durant plusieurs jours. Un spectacle déplorable qui a mis en évidence un mode de gouvernance basé sur l’ego, la lutte de clans et l’intrigue politicienne. Rien de mieux pour faire fuir les investisseurs les plus déterminés !

Attendu sur le terrain économique, l’ex-Premier ministre n’a donc brillé ni par la mise en œuvre de réformes indispensables ni même par un soutien personnel qu’il se devait d’apporter aux hommes d’affaires qui avaient les moyens de faire avancer le pays dans divers domaines de l’économie.

Hormis quelques investissements publics rendus possibles par les recettes d’hydrocarbures accumulées durant les années fastes, le bilan de Abdelmalek Sellal ne brille en effet par aucune réforme nouvelle, à même d’ouvrir à l’Algérie une manière de prendre son destin économique en main, autrement que par l’argent du pétrole et des impôts. Sous sa gouvernance qui a duré un peu plus de trois années, l’Etat a effectivement continué, comme au temps de l’Algérie socialiste, à réaliser des logements, des infrastructures et des transferts sociaux uniquement au moyen du budget de l’Etat, les financements par le marché (capitaux privés, banques et fonds d’investissement, BOT,) ayant été rarement mis à contribution.

Un emprunt obligataire a certes été lancé sous sa gouvernance, mais comme il a été géré de façon administrée (communication en direction du large public défaillante, injonctions aux banques publiques et aux institutions étatiques d’acheter massivement des obligations alors qu’elles étaient à court de liquidités), cet emprunt a causé de graves ruptures de trésorerie à ces institutions, qui n’étaient plus en mesure d’accorder des crédits aux investisseurs ni même de nantir les contrats en cours des entreprises de BTP.

Une seule politique : dépenser l’argent du pétrole

Tout comme en cette période de socialisme que nous évoquions plus haut, les années Sellal ressemblent à s’y méprendre à cette époque du «Tout Etat», encouragé dans cette voie par le confortable matelas de devises (plus de 100 milliards de dollars) disponible. Et même s’il avait durant les derniers mois de sa gouvernance exprimé publiquement son inquiétude sur la rapide érosion des réserves de change qui nécessite une rapide réduction des importations et la mise en veilleuse de certains marchés publics, sous son commandement, l’Etat a, en réalité, continué à dépenser l’argent du pétrole pour payer les plus de deux millions de fonctionnaires en exercice, renflouer des entreprises publiques moribondes, équiper les corps constitués et assurer de ruineux transferts sociaux.

C’est ainsi que des dizaines de milliards de dollars furent injectés dans divers rouages de l’économie, sans jamais parvenir à amorcer une dynamique de redressement hors hydrocarbures, ni même à satisfaire convenablement les demandes sociales prioritaires (emplois, logements, éducation, formation, eau potable, transport, nouvelles technologies de la communication, etc.).

Le plus grave est que ces faramineuses dépenses n’ont généré au bout du compte que 3,5% de croissance économique annuelle en moyenne, ce qui est insuffisant pour un pays dont la croissance démographique a, depuis ces dix dernières années, le vent en poupe.

Ces faramineuses dépenses publiques semblent plutôt arranger les économies étrangères si on se réfère aux dépenses d’importations, qui ont, certes, légèrement diminué, mais pas au point d’enclencher une réelle dynamique du compter sur soi. Laminées par cette suicidaire politique du «tout importation» qui persiste aujourd’hui encore, l’industrie et l’agriculture ont bien du mal à se redresser. Rassuré par l’aisance financière qui s’est installée dans la durée, le gouvernement Sellal a mis plusieurs mois pour, enfin, se rendre à l’évidence que la crise financière s’est bel et bien installée dans la durée.

Ce ne sont pourtant pas les avertissements des économistes et de certains partis d’opposition, relayés par la presse, qui ont manqué. Minimisant son ampleur et son impact, l’ex-Premier ministre n’a pas jugé utile de conduire le développement économique du pays autrement qu’au moyen du budget de l’Etat. Ce n’est qu’aux tout derniers mois de son mandat qu’il a commencé à penser à s’en sortir au moyen d’un nouveau modèle de croissance économique, qui libère un peu plus l’initiative privée, et d’une transition énergétique qui, sans abandonner les énergies fossiles, fait la part belle aux renouvelables.

Ces initiatives, qui auraient gagné à être expliquées aux Algériens afin de susciter leur adhésion, ont, malheureusement, été entourées d’opacité. Elles sont de ce fait très peu connues de la population, qui, par contre, n’a pas omis d’observer leur ex- Premier ministre parcourir de nombreuses régions du pays pour distribuer des enveloppes destinées au développement local. Une action surmédiatisée, qui sera hélas très vite contredite par les entrepreneurs en bâtiment, qui n’arriveront même pas à se faire payer leurs créances, l’absence de projets nouveaux et l’arrêt de nombreux chantiers locaux. Le plus grave est que dans bon nombre de ces localités existent des opérateurs privés en mesure d’investir et d’impulser une dynamique de développement régional, à condition bien entendu que l’Etat les sollicite et que les administrations publiques ne les en empêchent pas.



Une pléthore de centres de décision

Aucun ajustement structurel notable n’ayant été effectué dans le sens d’une prise en charge mutuelle (public-privé), l’Algérie est aujourd’hui encore dans même situation que celle des années 1980. L’action économique est, de ce fait, très difficile à entreprendre tant le pays manque, à bien des égards, de visibilité et de perspectives, la politique économique du pays dépendant bien souvent d’une pléthore de centres de décisions, dont l’ex-Premier ministre a dû tenir compte pour se maintenir aussi longtemps à son poste.

Il est vrai que depuis que le gouvernement a perçu le danger que le déclin des recettes d’hydrocarbures fait peser sur le système politique algérien, on assiste à un nouveau discours sur la manière d’entreprendre le développement du pays en favorisant, autant que possible, l’industrie locale et l’entrepreneur privé algérien.

L’ex-Premier ministre l’avait souvent évoqué ces derniers mois à l’occasion de ses déplacements en Algérie comme à l’étranger. Mais, l’espoir de voir cette nouvelle vision s’appliquer est quasi quotidiennement battue en brèche par les comportements d’une administration anachronique et prédatrice, qui cible, un peu trop souvent, le privé. Elle empêche les entrepreneurs d’investir, d’exporter et tous les moyens sont bons pour contrer leur expansion. Abdelmalek Sellal n’ayant pas su rassurer les promoteurs autochtones et étrangers, ces derniers ont, à l’évidence, très peu investi en Algérie, de crainte qu’un retournement de conjoncture (une loi de finances défavorable par exemple) puisse du jour au lendemain les ruiner et ce ne sont pas les exemples qui manquent.

Tous les entrepreneurs que nous avons interrogés sont en tout cas unanimes à dire que l’ex-Premier ministre n’a pas réussi à améliorer le climat des affaires, resté à bien des égards, peu sécurisant, pour ne pas dire dissuasif.

Ceux qui attendaient de l’ex-Premier ministre des changements systémiques ont également été déçus par la reconfiguration du secteur public économique, qui a consisté, contrairement à la tendance universelle, à ôter l’autonomie de gestion aux entreprises publiques économiques, qui ont, comme on le sait, toutes été replacées sous le giron des administrations centrales, comme au temps de l’Algérie socialiste. On est même revenus aux ruineux et inutiles assainissements financiers qu’on croyait à jamais révolus. Les entreprises publiques économiques ont, durant les années Sellal, englouti plusieurs dizaines de milliards de dinars dans d’éphémères remises à flot de sociétés qu’on savait pourtant irrémédiablement déstructurées.

Au regard de ce bilan plutôt mitigé, le travail qui attend son successeur, Abdelmadjid Tebboun, promet donc d’être bien laborieux, et, circonstance aggravante, avec beaucoup moins de moyens financiers. Il est surtout attendu de lui qu’il révolutionne positivement le climat des affaires pour avoir quelques chances de sécuriser les investisseurs privés nationaux et étrangers, seuls à même de pallier les restrictions budgétaires que le gouvernement sera contraint d’opérer, faute d’argent. A défaut, et c’est dans la nature des choses, les investisseurs s’en iront placer leurs capitaux sous des cieux plus cléments.