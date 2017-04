L’eau de mer, cet autre souffre-douleur de l’humain

Réagissez

Au même titre que l’eau douce, l’eau de mer n’est pas moins touchée par le phénomène de la pollution. Les solvants et autres hydrocarbures produits par les activités industrielles et minières sont dévastateurs pour les écosystèmes marins, mettent en garde les auteurs du rapport onusien du 22 mars 2017. Selon eux, la superficie des écosystèmes marins qui en serait affectée, s’étirerait sur quelque 245 000 km2, avec pour effet immédiat le recul de la biodiversité. Et le littoral algérien est parmi ceux les plus fortement sujets à ce type de menace. Avec la hausse des échanges commerciaux internationaux réalisés par voie maritime, dont le volume constitue plus de 90% du commerce extérieur de l’Algérie, nos côtes et ports constituent aujourd’hui le siège de moult formes de nuisances.

Les plus pesantes étant celles liées aux opérations de chargement- déchargement des marchandises et aux rejets des navires -11 000/an dont plus de 1300 pétroliers (prés de 5000 m3 de résidus pétrochimiques)- dans le large ou à l’entrée et sortie de l’espace portuaire. Situées près de la principale route maritime en mer Méditerranée, les côtes algériennes voient également transiter une moyenne de 2000 navires pétroliers avec à bord des dizaines de millions de tonnes d’hydrocarbures, à l’origine de rejets dangereux. Pour les contrer, de nouvelles dispositions ont été introduites dans le code maritime : « conformément aux nouvelles dispositions du code maritime en matière de prévention de la pollution marine en général et en milieu portuaire en particulier, l’article 48 de la loi 83-03 pose le principe selon lequel il est interdit le déversement, l’immersion et l’incinération en mer de matières de toutes nature susceptibles : de porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques , d’entraver les activités maritimes y compris la navigation et la pêche, d’altérer la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et de dégrader les valeurs d’agrément de la mer», nous a-t-on expliqué.

La création, il y aune dizaine d’années, de la Oil Spill Response Compagny (OSPREC) est l’autre démarche s’inscrivant dans le dispositif de lutte contre la pollution de nos eaux territoriales et la mer méditerranée dans son ensemble. Pour mémoire, cette multinationale est le fruit d’une association entre Sonatrach et sept autres grandes compagnies pétrolières dont la norvégienne Statoil, la française Total, l’italienne Eni et l’espagnole Repsol. Avec une surface de plus de 20.000 km2 allant du canal de Suez (Egypte) au golfe de Cabinda (Angola) au titre de champ d’intervention, elle pour mission principale le renforcement des capacités d’intervention des Etats côtiers. Le but étant de développer une meilleure coopération en cas de pollution majeure, de faciliter l’accès à l’information et de mettre en place des systèmes de formation aux nouvelles technologies spécifiques à l’environnement marin. Si l’initiative avait été prise, ce n’est pas pour rien : 1/4 du trafic mondial d’hydrocarbures, soit 400 à 500 millions de tonnes, passe chaque année par les côtes maghrébines et que pas moins d’un million de tonnes de brut ou équivalent sont accidentellement déversés en zones méditerranéennes.

Par ailleurs, l’Algérie est partie au grand projet européen de dépollution de la méditerranée, baptisé « Horizon 2020 » dont la finalité est l’élimination de 80% des sources de pollution en Méditerranée. Financièrement appuyé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI), le projet concerne 44 sites recensés dans 7 pays de la région (Algérie, Egypte, Israël, Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie). Les opérations de dépollution de ces sites, dont les coûts s’élèvent à environ deux milliards d’euros, principalement supportés par la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat) - une branche de la BEI- constituent la première partie d’un total de 131 « points chauds de pollution », recensés dans ces pays. Y est surtout mis l’accent sur les traitements des eaux usées urbaines (57%), des déchets solides urbains (17%) et des émissions industrielles (14%). Pour notre pays, le projet de Bruxelles pourrait débarrasser le littoral d’au moins 60 % d’aux usées issues des grandes villes ainsi que des rejets industriels qui pèsent, à eux seuls, prés de 20 % des sources de pollution.