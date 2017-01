L’année de l’adaptation à la crise

Réagissez

Après une année riche en annonces et en débats sur les mesures à mettre en œuvre face à l’amenuisement des ressources financières et à l’absence d’alternative à la rente pétrolière, place à une année chargée d’incertitudes et d’inquiétudes sur les perspectives socioéconomiques du pays.

Mais aussi une période durant laquelle l’on s’attend à ressentir beaucoup plus l’impact de la dégradation de la situation économique du pays sur le social. Et pour cause, la loi de finances 2017 «marque le début d’adaptation du niveau des dépenses aux ressources financières du pays», comme expliqué par le ministre des Finances.

Une adaptation qui s’annonce des plus difficiles. En effet, si les effets du retournement du marché pétrolier observé depuis fin 2014 n’ont pas lourdement affecté les ménages grâce notamment à l’épargne cumulée depuis l’épisode de la hausse des salaires et si le Fonds de régulation de recettes a permis aux pouvoirs publics de financer le déficit du Trésor public, les conditions s’annoncent difficiles à supporter en 2017.

Durant cette année, la troisième du quinquennat 2015-2019 et qui sera marquée par deux événements politiques, à savoir les élections législatives et locales, du travail est à faire du côté des pouvoirs publics pour rassurer la population et tenter de regagner une confiance perdue, l’objectif étant de sauver ces rendez-vous électoraux. Pour cela, il est attendu que le gouvernement joue sur les préoccupations d’ordre social, ou en d’autres termes jouer encore la carte de l’apaisement.

Les sorties à ce sujet ont d’ailleurs se sont d’ailleurs via les différentes déclarations du ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, et du Premier ministre Abdelmalek Sellal sur le faible impact des mesures contenues dans la loi de finance 2017 sur les acquis sociaux et dont la dernière remonte au 28 décembre dernier.

Croissance démographique

Or, il est clair que la situation s’annonce difficile à gérer. Même le rythme de la croissance démographique avec 41,2 millions d’algériens en ce début d’année (2,15% entre 2016 et 2017) n’arrange pas les choses. A moyen terme, cette tendance haussière sera suivie sans nul doute par une croissance galopante des besoins en santé, en éducation et en emplois. Mais, si on revenait au court terme, une option que privilégient habituellement les décideurs via les solutions conjoncturelles, l’une des mesures les plus urgentes à prendre, c’est la réduction des déficits budgétaires.

«Espérons qu’on assistera à une réduction des déficits des budgets et de la balance commerciale, voire même leur équilibre», estime à ce sujet Ahmed Mokaddem, économiste, pour qui l’entrée en fonction des différentes unités de production lancées ces deux dernières années dans certains secteur va augurer d’un meilleur taux de croissance. «Cependant, on assistera à un accroissement de l’inflation à cause des mesures budgétaires prévues», indiquera t-il.

Un risque qui semble bien réel à la lumière du taux enregistré en novembre dernier (6,2%). Déjà, depuis le début de l’année, le rythme inflationniste n’a cessé d’augmenter entraînant dans son sillage la baisse du pouvoir d’achat de bon nombre d’Algériens jusqu’à tirer les couches moyenne vers le bas. Cela pour dire que si en 2016 ce sont les caisses de l’Etat qui ont été affectées, cette année ce seront les poches des salariés qui vont se vider.

Des investissements en lenteur

Ce qui va conduire cette année à une baisse du niveau de l’épargne des ménages. Mais aussi à une poussée du chômage en raison notamment du prolongement de l’âge de départ à la retraite (pas de postes à libérer) après la réforme controversée du système et du gel du recrutement dans la Fonction publique. Ce qui ouvrira grandes les portes à l’emploi informel.

Autant d’indices qui commenceront à pointer dès la fin du premier semestre 2016, selon certains experts. Certains parlent même de l’apparition de nouvelles poches de pauvreté. La lenteur des investissements privés n’arrangera guère la situation. Avec moins de production, il y aura en effet moins d’emplois à créer. Les opérateurs économiques vont en effet évaluer la demande qui s’annonce à la baisse (en raison des hausses des prix prévues, ce qui les poussera à réduire leurs investissements). «Dans une telle situation, on assistera à un niveau de pessimisme élevé chez les opérateurs économiques», nous expliquera un expert, pour qui le plus important est d’aller vers des investissements d’efficacité en évaluant les coûts et en ciblant les achats d’équipements.

Ce qui n’est pas le cas en Algérie où nous comptons les niveaux d’investissements les plus élevés au monde et où la relation entre banquiers et opérateurs économiques est loin d’être au profit de l’investissement productif que le pays recherche. Pour cela, les banques devraient travailler pour regagner cette confiance et pour contribuer à l’amélioration du climat des affaires.

Avantager la création d’emplois

«Les efforts pour une meilleure gouvernance et une amélioration du climat des affaires devraient se poursuivre», notera dans ce cadre Ahmed Mokaddem. Car, en dépit de la multitude d’avantages octroyés aux investisseurs via les différents changements adoptés (code de l’investissement, loi sur la PME…), l’emploi, qui reste le défi majeur à relever, n’est pas pris en charge de manière significative. «Il faut que tous les avantages accordés aux investisseurs épousent l’emploi et le capital, c’est-à-dire donner des avantages en couplant l’avantage capital et emploi. Ce qui n’est pas le cas», nous expliquera un économiste. D’où la persistance du problème d’absence de création d’emplois productifs nouveaux.

Il reste à savoir si le nouveau modèle de croissance économique que les pouvoirs publics comptent confirmer en 2017 apportera des réponses à l’ensemble de ces manquements. Surtout que les objectifs assignés à ce modèle sont de taille, à savoir consolider l’économie nationale, promouvoir l’investissement, renforcer la production industrielle et agricole. Des chantiers qui ne datent pas d’aujourd’hui puisque ce ne sont pas les études sur la diversification de l’économie qui ont manqué ces dernières années. Mais sans résultats. Idem pour les tentatives de réduction des importations.

D’où cette demande aux intervenants économiques «de faire preuve de plus de patriotisme économique et d’être plus efficaces et agressifs en matière de commerce extérieur», comme nous le dira Ahmed Mokaddem. Une agressivité également attendue au plan interne notamment pour assurer le rôle de l’Etat régulateur.