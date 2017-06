l’Algérie toujours pas séduite

Réagissez

Alors que la plupart des pays africains ont adhéré depuis des années, à l’image du Ghana (2010), Nigeria (2004), Mali (2007), de l’Irak (2012) ou du Yémen (2011), notre pays n’a, visiblement, pas jugé nécessaire l’adoption et la mise en œuvre de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). «L’Algérie n’est pas membre de l’ITIE, donc nous ne pouvons pas nous exprimer au sujet de la transparence en matière de paiements dans l’industrie extractive algérienne», nous a indiqué Joëlle Brohier, présidente de RSE & PED. «L’ITIE est un processus national souverain et volontaire, avec des critères internationaux. Il ne peut y avoir une transparence sur les revenus du secteur que si les dirigeants politiques le décident. Certains pays adhèrent pour renouveler leur image ou car ils ont la volonté d’attirer de nouveaux investisseurs», explique Maylis Labusquière du réseau Oxfam France. D’autant que les avantages de la norme ITIE sont multiples.

Elle permet surtout de «mieux prévenir certaines formes de corruption et les détournements d’argent. Elle permet aussi de réformer et d’améliorer les finances publiques et les processus de collecte d’information».

Créée en 2003, cette organisation internationale multipartite (ITIE) où siègent des représentants de gouvernements, d’entreprises, d’investisseurs, d’organisations de la société civile ainsi que d’autres organisations partenaires a pour mission d’ «améliorer la gouvernance des industries extractives et vise à promouvoir une gestion transparente et responsable des revenus issus des ressources naturelles du pays».

Les résultats jusque-là obtenus depuis sa mise en œuvre sont des plus éloquents : Pas moins de 2300 milliards de dollars ont été divulgués par les 51 pays membres de l’ITIE, dont la finalité consiste à «mettre fin à l’opacité de la rente, lutter contre la corruption et améliorer la gestion du secteur pour initier le cercle vertueux du développement». D’où la publication pour la première fois en 2016 par les entreprises pétrolières, gazières et minières françaises de tous les paiements (impôts, redevances, etc.) qu’elles versent aux gouvernements des pays où elles extraient des ressources naturelles. RSE&PED a, en effet, levé un coin du voile sur de potentielles pertes fiscales non négligeables sur l’activité de certaines grandes compagnies françaises opérant à l’étranger. L’analyse par Oxfam des premières déclarations publiques des paiements aux gouvernements de l’Angola et du Niger, pays parmi les plus pauvres au monde, effectuées par Total et Areva, a permis de déceler «des éventuels cas de détournement, de corruption, ou d’évasion fiscale».