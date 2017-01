Réagissez

Compte tenu de la mauvaise récolte céréalière enregistrée durant la saison 2015/2016, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) est aujourd’hui contraint de multiplier ses sorties sur le marché international pour l’achat de quantités importantes de blé.

Selon l’agence Reuters, l’Algérie a acheté, à ce jour, 181 587 tonnes de blé britannique comptant pour la campagne 2016/2017 débutant en juillet dernier. Pour le seul mois de novembre 2016, la quantité de blé britannique exportée vers l’Algérie a été de 62 230 tonnes, sur un total des exportations vers d’autres pays de 165 662 tonnes.

Traditionnellement, le plus gros fournisseur de l’Algérie en blé, notamment tendre, est la France qui en a expédié, de juillet 2015 à juin 2016, près de 5 millions de tonnes, en augmentation de 67% par rapport à la campagne commerciale 2014-2015. Cependant, en raison des mauvaises conditions météorologique qui ont sévi dans l’Hexagone, une baisse de production céréalière record a été enregistrée lors de la précédente campagne, avec comme conséquence un recul des volumes disponibles à l’exportation.

L’OAIC, chargé des l’approvisionnement et de la constitution des stocks stratégiques de céréales, s’est tourné de ce fait vers de nouveaux fournisseurs, dont les Etats-Unis. Selon une information rapportée par Bloomberg, l’Algérie a décidé d’acheter plus de 193 000 tonnes de blé en provenance des USA, marquant «la plus importante commande depuis 9 ans».

L’OAIC a également commandé des quantités importantes auprès de fournisseurs canadiens et argentins. Selon l’agence d’expédition Mabsa de Buenos Aires, 30 000 tonnes de blé sont parties du port de San Lorenso en direction de l’Algérie au mois de décembre dernier. Une autre cargaison de la même quantité a suivi. «Cette livraison qui a eu lieu en décembre 2016 est la première depuis trois ans», a indiqué Guillermo Rossi, analyste chez Big River. L’agence Reuters souligne que l’OAIC «aurait également acheté au moins 120 000 tonnes de blé du Canada, dont le prix varie entre 310 et 315 dollars. Cette quantité sera livrée entre la mi-janvier et la mi-février 2017».

Il convient de noter que la facture d’importation des céréales (blé, maïs et orge) a reculé à 2,05 milliards de dollars entre janvier et fin septembre 2016, contre 2,56 milliards de dollars à la même période de 2015, en baisse de 19,9%.