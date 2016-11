Réagissez

Alexis Mourre

- Pensez-vous que la culture de l’arbitrage est ancrée en Algérie ?

Je crois que l’Algérie est un pays qui a une tradition d’arbitrage. L’Algérie est un acteur très important de l’arbitrage en Afrique du Nord et en Afrique en général et un usager très important pour la Cour de commerce internationale (CCI). Le groupe Sonatrach est un usager de la CCI et nous faisons tout ce que nous pouvons pour que le service que nous offrons aux entreprises réponde à leurs attentes.

- Nous avons constaté, ces deniers années, une multiplication des procédures d’arbitrage internationales auprès de la CCI, lancées par des sociétés étrangères à l’encontre des partenaires algériens. Peut-on avoir une estimation du nombre de ces procédures ?

L’Algérie, comme toute la région du Moyen-Orient, a connu une augmentation du nombre d’arbitrages. Dans le cas de Sonatrach, il y en a eu beaucoup concernant les questions de fixation des prix du gaz. Cela est lié au fait que ces contrats gaziers prévoyaient des échéances pour la révision des prix. Dans le secteur énergétique, il y a eu indéniablement un contexte d’instabilité des cours du pétrole.

Cela a eu aussi une influence sur le gaz. La chute des prix du baril a entraîné un certain nombre de décisions de la part des grandes entreprises pétrolières de reconsidération ou même d’annulation de projets d’investissement. Et cela génère bien évidemment des arbitrages. Pour le reste, dans le secteur de la construction, il y a eu aussi des procédures liées notamment aux grands projets. Cela est tout à fait classique car il n’y a pas de grands projets d’infrastructures sans arbitrage.

- Pensez-vous que l’instabilité législative de l’Algérie, maintes fois pointée du doigt par des opérateurs étrangers, serait à l’origine de l’augmentation du nombre des procédures d’arbitrage ?

Je n’ai pas le sentiment qu’un contexte d’instabilité juridique ait été la source d’un litige significatif. En termes d’investissement, l’Algérie n’est pas le pays où l’on a constaté un grand nombre de procédures. Par contre, à titre d’exemple, il y en a beaucoup en Espagne.

- Dans nombre de cas, des entreprises algériennes ont perdu leurs procès dans le cadre de l’arbitrage international…

Je ne crois pas que des entreprises algériennes aient perdu spécialement. Encore une fois, il ne faut pas généraliser. A propos des questions d’arbitrage en matière de gaz, par exemple, Sonatrach est un vendeur de gaz. A un moment donné, il y a eu des arbitrages sur les prix du gaz avec des demandes de la part des acheteurs pour la révision à la baisse.

C’est un phénomène mondial, cela ne concerne pas seulement Sonatrach. Il se peut qu’il y ait des situations dans lesquelles la partie étatique perde des arbitrages, mais il ne faut pas imaginer que l’Etat gagne ou perde tout le temps. Si vous regardez les statiques du CONI, dans le contexte d’arbitrage des investissements, les statistiques démontrent que les Etats dans la majorité des cas gagnent leurs arbitrages.

- Selon vous, les sociétés publiques préparent t-elles assez bien leurs dossiers liés aux procédures d’arbitrage ?

Encore une fois, il faudrait savoir lesquelles ! Dans le cas de Sonatrach, le groupe algérien se défend bien.

- La multiplication des procédures d’arbitrage n’est-elle pas de nature à ternir l’image d’un pays sur le plan des affaires ?

Lorsque vous avez des situations d’instabilité législative avec des politiques d’expropriation et de non-respect des engagements envers les investisseurs, cela génère des arbitrages. On voit que certains pays ont beaucoup d’arbitrages. Et cela ne contribue pas à attirer des investisseurs dans ces pays-là. Vous avez des pays, par exemple, qui ont beaucoup d’arbitrages en ce moment en matière d’investissement, notamment en Espagne et en Italie, je ne pense pas que c’est le cas de l’Algérie.

- Quelle est la clé de la réussite d’un arbitrage international ?

La clé de la réussite d’un arbitrage international consiste, premièrement, à bien préparer sa demande. Ensuite, il faut avoir une offre solide. Si vous avez tort, il ne faut pas espérer gagner un arbitrage ! Il faut aussi avoir le conseil, pas forcement des cabinets de conseil éminents, mais des conseils disposant d’une connaissance dans l’arbitrage. Donc un arbitrage réussi réside dans la bonne rédaction du contrat, dans le choix du système d’arbitrage, dans la sélection des avocats et des arbitres.