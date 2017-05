Réagissez

L’assureur américain FM Global a rendu public récemment son indice de résilience de l’année 2017, qui classe 130 pays et territoires en fonction de la résilience de leurs entreprises face aux événements susceptibles de perturber leur activité.

Avec un score de 25,7 points sur 100, l’Algérie arrive cette année parmi les derniers de la classe (105e). L’année dernière, le pays occupait la 109e place. Sur les principaux vecteurs de résilience, l’Algérie est créditée de mauvais scores. Le facteur lié aux critères économiques positionne l’Algérie au 93e rang mondial. Le facteur lié à la qualité du risque place le pays au 90e rang mondial. Le score le plus mauvais obtenu par l’Algérie est liée à la chaîne d’approvisionnement, où le pays se classe 107e dans le monde.

Comme chaque année, l’indice de résilience réalisé par FM Global, l’un des leaders de l’assurance dommages, est composé de 12 indicateurs regroupés en 3 facteurs principaux : l’économie, la qualité du risque et la chaîne d’approvisionnement. Les notes sont réparties sur une échelle de 0 à 100 points (1 étant la meilleure note). Pour cette année, l’assureur FM Global a choisi d’élargir les composantes de ses calculs, pour prendre en compte 3 nouveaux éléments, à savoir le cyber-risque, le taux d’urbanisation et la visibilité de la chaîne d’approvisionnement.

Ce classement unique est mis à la disposition des entreprises afin de les aider à choisir l’implantation de nouveaux sites, sélectionner des fournisseurs, évaluer les chaînes d’approvisionnement existantes et identifier des clients potentiellement vulnérables. La tête du tableau de l’indice de résilience FM Global revient cette année à la Suisse grâce à des scores élevés en termes d’infrastructures, de fiabilité des fournisseurs locaux, de stabilité politique, de lutte contre la corruption et de productivité économique.

Le Luxembourg arrive à la deuxième place du classement, dopé par une forte stabilité économique et politique et une faible exposition aux risques naturels. Dévastée par un ouragan, Haïti se positionne en dernière place du classement, en raison notamment de sa forte exposition aux risques naturels et de sa situation économique difficile.