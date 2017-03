L’Algérie a tout à gagner d’un tel investissement

Réagissez

Il s’agit maintenant d’un choix stratégique pour...

Jusque-là, l’Algérie n’a jamais eu besoin de développer ses énergies renouvelables. Le PDG de GE affiche la disponibilité de la compagnie de mettre l’expertise au service de développement de ce secteur.

- Pourquoi General Electric s’intéresse-t-il à l’exploitation des énergies renouvelables en Algérie ?

Avant toute chose, il faut savoir que GE est un acteur global majeur des énergies renouvelables, au-delà de nos activités «traditionnelles», telles que la génération d’électricité par le thermique, pour lesquelles nous sommes plus connus en Algérie. Nous sommes intéressés par l’exploitation des énergies renouvelables en Algérie, car le pays présente un potentiel très élevé, si ce n’est le plus élevé au monde. Le pays est composé à 83% du désert du Sahara, d’un littoral de 1200 km et d’un relief montagneux.

Cette configuration permet l’installation de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes onshore et offshore qui généreraient une capacité égalant 5000 fois la consommation actuelle algérienne et 60 fois celle de «l’Europe des 15» C’est également un secteur qui pourrait contribuer fortement à la diversification de l’économie algérienne et servir sa compétitivité.

- Concrètement, quelle est votre stratégie pour développer ce secteur en Algérie ?

Notre stratégie dépendra de celle adoptée par le gouvernement algérien. Nous sommes prêts à fournir toutes les installations nécessaires et mettre notre expertise au service du développement de ce secteur, afin de déployer la stratégie de l’Etat et développer une capacité qui pourrait permettre d’équilibrer le mix énergétique du pays.

- Comptez-vous travailler avec des entreprises locales ? Si oui, lesquelles ?

Nous sommes présents en Algérie depuis plus de 40 ans, et au cours de ces années nous avons eu le privilège de collaborer avec de nombreuses entreprises locales. Nous sommes d’ailleurs partenaires de Sonatrach et Sonelgaz avec lesquelles nous avons créé Algesco en 1993, un centre de maintenance de turbomachinerie situé à Boufarik. Et comme vous le savez, nous développons actuellement une usine de fabrication de turbines à Batna avec Sonelgaz, qui est l’usine GEAT. Nous croyons fortement au travail collaboratif et nous travaillerons donc avec plaisir avec les entreprises qui partagent nos valeurs et notre souci permanent de la qualité et de l’innovation.

- Quel type d’énergie comptez-vous exploiter ?

Le plan national, qui s’étend jusqu’à 2030, concerne le développement des énergies solaire, éolienne et hydraulique. C’est donc, naturellement, vers ces énergies que nous nous tournerons si nous sommes amenés à intervenir sur ce plan-là.

- Selon vous, pourquoi l’Algérie commence à peine à s’intéresser à ce secteur tandis que dans d’autres pays, européens par exemple, il est déjà très développé ?

Tout simplement parce que l’Algérie a été bénie de ressources naturelles que d’autres pays n’ont pas nécessairement. Nous sommes dans une région qui abrite du pétrole et du gaz en abondance. Ainsi, l’Algérie n’a pas eu besoin de développer des énergies renouvelables auparavant. Néanmoins, nous savons tous que le gaz et le pétrole ne dureront pas éternellement, contrairement aux énergies renouvelables. Il s’agit maintenant d’un choix stratégique pour l’Etat algérien, celui de développer le secteur des énergies renouvelables afin de diversifier son mix énergétique et diminuer sa dépendance aux énergies fossiles.

- En termes de bénéfices et d’avantages, que gagnera l’Algérie si elle investissait dans ce secteur ?

L’Algérie a tout à gagner d’un tel investissement, aussi bien en termes de développement des infrastructures que du point de vue financier et humain. Le plan 2011-2030 est très ambitieux et va nécessiter la mobilisation de nombreuses ressources locales et aussi internationales. Le développement de ce secteur est amené à générer une capacité de 22 GW, dont 10 GW pourraient être dédiés à l’exportation.

Les 12 GW restants, réservés au marché local, devraient dégager un volume de gaz naturel supplémentaire de près de 290 milliards m3. Le développement du secteur sous-entend également un besoin de former des équipes compétentes et de développer des structures nécessaires au bon fonctionnement des nombreux projets qui seront amenés à naître en Algérie, sans parler des bénéfices induits en termes de développement du réseau de transport de l’électricité ainsi que de la mise en place éventuelle d’un smart grid.