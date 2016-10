Réagissez

En mai dernier, à l’occasion de la manifestation Energy days Algéria, l’ambassadrice de Finlande en Algérie, Mme Tuula Svnhufvud, avait noté : «Il y a beaucoup de potentialités pour l’intensifier la coopération entre les deux pays, surtout que le potentiel en énergie solaire et éolienne est très important en Algérie.»

Ce que nous rappellera lors de notre visite en Finlande, Mme Ftiti, coordinatrice des relations internationales pour l’Afrique du cluster dédié à l’Energie Merinova. Pour notre interlocutrice qui assure cette mission depuis 2009, la Finlande est fortement intéressée par le marché africain des énergies renouvelables. «La Finlande avec une expérience dans plusieurs secteurs peut apporter un grand appui aux pays africains pas seulement en énergie. Je pense que les relations s’annoncent porteuses à l’avenir», nous dira-t-elle.

Et de rajouter : «Il y a énormément de choses à faire en Afrique avec les infrastructures à réaliser. C’est un continent très jeune. J’insiste qu’il y ait échange à tous les niveaux. On doit former les gens localement en cas d’implantation des usines». Ce qui est réalisable en Algérie ou Merinova compte ouvrir très prochainement une représentation de manière à faire le lien entre les entreprises algériennes, les pouvoirs publics et les compagnies du secteur en Finlande.

«Il y a beaucoup à faire en Algérie dans ce domaine», nous résumera-t-elle, mettant en exergue l’expérience finnoise dans ce domaine. Mais des conditions sont à assurer au niveau local pour booster l’industrie des ENR, à commencer par la création d’un cluster dédié à cet effet, selon Mme Ftiti.«Il faut avoir une industrie qui a de la compétence et l’industrie au même temps. Ce qui est disponible en Finlande. Dans le secteur énergétique, il y a le cluster de Vaasa. La politique des clusters est fortement développée. Dans ce pays, on forme énormément le secteur de l’énergie, car les clusters assurent la coordination entre les universités, les centres de recherches et le secteur privé. Ils préparent les entreprises à recevoir les nouveaux diplômés et vice versa. Ce qui manque en Algérie», expliquera-t-elle encore.