Selon l’AIE, «le marché a besoin de temps pour ressentir pleinement l’impact des importantes réductions de l’offre prévues dans les accords de baisse de production».

L’engagement de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de réduire sa production pour accélérer le rééquilibrage du marché pétrolier a continué d’être bien respecté en février, a indiqué hier l’Agence internationale de l’énergie (AIE), appelant en revanche à faire preuve de patience avant de pouvoir constater un rééquilibrage du marché. «Le bon début, observé en janvier, dans la mise en œuvre de l’accord de production de l’OPEP semble s’être maintenu», a souligné l’AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole, cité par l’agence AFP.

L’OPEP a réalisé à 91% sa promesse de réduire son offre, après un taux de 105% (révisé à la hausse) en janvier, malgré une augmentation de la production de 170 000 barils par jour (bj) en février par rapport au mois précédent, à 32 millions de barils par jour (mbj), selon l’agence énergétique, basée à Paris. Soit un respect à 98% sur les deux premiers mois de l’année de l’accord conclu en novembre pour réduire la production de 1,2 mbj à partir du 1er janvier pour une période de six mois renouvelable, afin de permettre à un marché inondé d’or noir depuis mi-2014 de se rééquilibrer.

L’Arabie Saoudite est le principal moteur de cette baisse, malgré les 180 000 bj supplémentaires pompés en février par rapport au mois précédent, à 9,98 mbj — un niveau qui reste toutefois inférieur au plafond du royaume, fixé à 10,06 mbj. Cependant, la visibilité est moins bonne pour ce qui concerne les 11 producteurs hors OPEP, dont le plus grand producteur mondial de brut, la Russie, qui avaient décidé une baisse de 558 000 bj. Selon une estimation provisoire de l’AIE, cet engagement est réalisé à 37% depuis janvier.

Pour l’agence énergétique, il faut être «patient» avant d’observer un rééquilibrage du marché de l’or noir. Comme la semaine dernière, quand les cours ont dévissé sous la pression des stocks américains à des niveaux records. «Le marché a besoin de temps pour ressentir pleinement l’impact des importantes réductions de l’offre prévues dans les accords de baisse de production», a-t-elle dit. «Dans l’intervalle, la volatilité qui s’est soudainement manifestée la semaine dernière se reproduira probablement», a prévenu l’AIE.

La production mondiale s’est élevée à 96,52 mbj en février, soit 260 000 bj de plus sur un mois, mais une baisse de 170 000 bj par rapport à l’année précédente. Elle a été également alimentée le mois dernier par la hausse de 90 000 bj (à 57,8 mbj) observée dans les pays non OPEP, essentiellement les Etats-Unis. Sur l’ensemble de l’année, elle est anticipée en augmentation de 400 000 bj à 58,1 mbj.

En ce qui concerne la consommation, elle est toujours attendue en hausse de 1,4 mbj à 98 mbj en 2017, après +1,6 mbj l’an dernier.

L’OPEP à elle seule a vu sa production baisser de 140 000 bj en février, à 31,96 mbj, contre un déclin bien plus significatif de 890 000 bj enregistré en janvier, a-elle précisé mardi dernier. «C’est au Nigeria que la production de pétrole a le plus augmenté (+58 000 bj) alors qu’elle a le plus baissé en Arabie Saoudite (-68 100 bj), en Irak (-62 000 bj), aux Emirats arabes unis (-36 900 bj) et en Angola (-18 200 bj)», a expliqué l’OPEP pour qui l’offre pétrolière des pays hors OPEP devrait croître davantage qu’anticipé en 2017, en raison de perspectives de production revues à la hausse au Canada et aux Etats-Unis.

L’Organisation table désormais sur une croissance de 400 000 barils par jour cette année pour les non-membres de l’OPEP — soit 16 000 barils par jour de plus que précédemment anticipé — pour s’établir à quelque 57,74 mbj, contre 57,34 mbj en 2016 (ce qui représente une baisse de 660 000 barils par rapport à 2015).