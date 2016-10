Réagissez

Des progrès ont été réalisés ces dernières années en matière d’efficacité énergétique dans le monde, a indiqué hier un nouveau rapport de l’Agence international de l’énergie (AIE).

Malgré la baisse des prix de l’énergie, le rapport a enregistré des «gains» d’efficacité dans la transformation énergétique, soulignant que les économies ont eu besoin de «moins d’énergie» pour le développement, en particulier en Chine et dans d’autres pays en développement. «Des politiques plus vigoureuses sont nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques», préconise le rapport qui rappelle que les gouvernements se concentrent sur la mise en œuvre de leurs engagements pour économiser l’énergie et réduire les émissions de carbone en vertu de l’accord de Paris.

Pour l’AIE, l’intensité énergétique (la quantité d’énergie utilisée par unité de PIB) s’est améliorée de 1,8% pour l’année dernière, «ce qui signifie que l’économie mondiale avait besoin de moins d’énergie pour se développer», a-t-elle relevé indiquant que l’amélioration a dépassé un gain de 1,5% de 2014, et a été le triple du taux moyen observé au cours de la dernière décennie.

Toutefois, le rapport montre également que «si beaucoup a été accompli, le progrès global est encore trop lent», précisant que l’amélioration de l’intensité énergétique mondiale doit atteindre au moins 2,6% par an pour mettre le monde sur une voie «durable» afin d’aboutir à un système d’énergie «décarbonée». «L’efficacité énergétique est la seule ressource d’énergie que tous les pays possèdent en abondance», a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, à l’occasion de la publication du rapport, estimant que l’amélioration de l’efficacité énergétique «est un signe que de nombreux gouvernements encouragent les politiques d’efficacité énergétique, et cela fonctionne».

«Les politiques d’efficacité énergétique visent à fournir un niveau maximum des avantages sociaux et économiques de l’énergie que nous utilisons. Pour cette raison, elles sont des outils essentiels pour l’action du gouvernement qui ont un impact réel sur la demande énergétique mondiale», a-t-il ajouté, citant en exemple que les normes d’économie de carburant de voiture dans le monde ont économisé 2,3 millions de barils de pétrole par jour l’an dernier, soit 2,5% de l’offre mondiale de pétrole.

Le rapport de l’AIE indique que les normes d’efficacité couvrent actuellement 30% de la consommation d’énergie à l’échelle mondiale, contre 11% en 2000, notant que les pays de l’AIE ont enregistré 540 milliards de dollars en dépenses d’énergie en 2015 à la suite de l’amélioration de l’efficacité énergétique depuis 2000. En 2015, les gains d’intensité étaient «plus élevés» dans les pays non membres de l’OCDE, une tendance qui «devrait se poursuivre», selon l’AIE qui a souligné que plus d’un tiers de toutes les réductions d’émissions nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques d’ici à 2040 «doivent provenir de politiques d’efficacité énergétique».