L’accord sera-t-il renouvelé ?

Réunion de l’OPEP tenue en septembre dernier à Alger

Les pays producteurs, qui ont limité leur production, ont tenu leurs engagements et respecté les accords de l’institution.

Si les incertitudes sur le respect de l’accord sur la réduction de la production par les pays Opep et non Opep se dissipent au fur et à mesure que sont publiés les décomptes sur la production des pays concernés, la question du renouvellement de l’accord, au-delà de six mois, fait son chemin. Investisseurs et experts se demandent si, à plus long terme, l’accord, trouvé sous la direction de l’OPEP, sera renouvelé après le mois de juin prochain.

«Nous nous attendons à ce que l’OPEP reprenne ses activités au deuxième semestre, mais pensons que la croissance sera limitée sur les prochaines années à cause du manque d’investissement», a estimé un expert cité par l’AFP. Les premières données indépendantes sur la production des pays, qui se sont engagés à limiter leurs extractions, prouvent qu’ils ont tenu leurs engagements et respectent les accords, contrairement aux années précédentes, estiment les analystes.

La démarche transparente et le suivi rigoureux des réductions par le comité technique, mis en place par l’Opep, semblent avoir eu raison des doutes des analystes qui constatent une réduction rapide et conforme aux accords conclus en novembre et décembre 2016. Les pays concernés, notent les analystes, «se démènent pour que l’accord soit respecté», à l’image de l’Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, et son voisin, le Koweït. «Le résultat dans l’absolu, c’est une production qui excède l’objectif par 300 000 barils par jour, et qui dépasse la demande» préviennent t-ils.

Pour d’autres analystes, même l’impact du schiste américain, dont la production est en nette hausse, ne devrait pas bousculer les plans de l’Opep au vu de la baisse qu’elle a programmée pour les six premiers mois de 2017. «Si la production américaine doit monter de façon visible dans les trois prochaines années, cela ne devrait pas suffire à compenser la baisse de la production de l’OPEP», juge-t-on, prévoyant donc que le cours du pétrole devrait graduellement augmenter pour atteindre 80 dollars le baril de brent en 2019.

Pour sa part la Russie tempère cet optimisme en tablant sur un baril à 60 dollars en 2019. «La dynamique des prix du pétrole sera toujours l’un des principaux risques pour l’économie russe sur la période projetée (2017-2019)», a déclaré le ministère russe des Finances. «Compte tenu de la demande mondiale et les tendances de l’offre, les prix du pétrole devraient fluctuer autour de 40-60 dollars le baril au cours de la période mentionnée.»

Hier, les prix du pétrole se stabilisaient en cours d’échanges européens, après avoir clôturé, la semaine précédente, en hausse dans un marché rasséréné par les données sur les baisses de production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. Vers 16h GMT, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 56,02 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres.