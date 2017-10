Réagissez

KBR (Kellogg Brown & Root) a annoncé hier avoir décroché un contrat de fourniture de services au profit d’une coentreprise dans laquelle Sonatrach, Statoil et BP sont actionnaires.

Selon les termes du contrat, KBR fournira des services d’ingénierie de conception détaillée, des services d’approvisionnement ainsi que de la gestion des projets de développement des gisements gaziers d’In Salah et d’In Amenas. Ce travail devrait être réalisé dans un délai de 48 mois. «KBR est fier de sa longue histoire en Algérie, où nous travaillons depuis plus de 45 ans», a déclaré Jay Ibrahim, président de KBR pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

«Ce projet démontrera la capacité de KBR à utiliser ses ressources mondiales pour fournir toute la gamme des services d’ingénierie sur l’un des plus grands projets du pays», souligne le même responsable dans un communiqué diffusé par KBR. Les revenus associés à ce projet seront comptabilisés dans l’arriéré des commandes non remplies pour les activités d’ingénierie et de construction de KBR, car les commandes des tâches sont confirmées, lit-on également dans le communiqué.

KBR est un fournisseur mondial de services et de technologies dans le domaine des hydrocarbures. Cette firme emploie plus de 34 000 personnes dans le monde avec des clients dans plus de 80 pays et des opérations dans 40 pays. En Algérie, l’histoire du partenariat Sonatrach-KBR a été émaillée d’un scandale retentissant. En 2006, Kellogg Brown & Root a été impliquée dans une affaire de surfacturation qui a défrayé la chronique, associant, depuis, l’image de cette firme à ce scandale qui n’a cessé de faire parler de lui.