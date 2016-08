Jean-Jacques Gauthier, nouveau directeur général de Lafarge Algérie

Réagissez

Jean-Jacques Gauthier, directeur général de Lafarge...

«Jean-Jacques Gauthier est nommé Directeur Général de Lafarge Algérie, leader des matériaux de construction, à compter du 1er septembre 2016, en remplacement d’Éric Meuriot qui a fait valoir ses droits à la retraite», a annoncée, aujourd’hui mardi, la direction des affaires publiques de Lafarge Algérie par le biais d’un communiqué adressé à notre rédaction.

Diplômé en sciences économiques et en droit des affaires, le nouveau patron du groupe Lafarge en Algérie, Jean Jacques Gauthier a passé, selon la même source, 15 années dans le Groupe Matra, devenu aujourd’hui Airbus. «Il y a exercé diverses fonctions de responsabilité en France et aux États-Unis, notamment celle de directeur financier et membre du comité exécutif de la branche spatiale / Astrium. Il a rejoint le Groupe Lafarge en 2001 et y a occupé des fonctions stratégiques, notamment celle de directeur financier Groupe et membre du Comité Exécutif de 2001 à 2015, puis après la finalisation de la fusion entre Lafarge et Holcim en juillet 2015, celle de directeur de l’Intégration, de l’Organisation et des Ressources Humaines, membre du Comité Exécutif du Groupe LafargeHolcim.»

Le rédacteur du communiqué a tenu à mentionner que «la solide expérience et les compétences de Jean-Jacques Gauthier seront des atouts forts pour Lafarge Algérie.».



Dans sa déclaration rapportée par la direction des affaires publiques de Lafarge Algérie, M. Jean-Jacques Gauthier a dit : «Notre mission est d’être un acteur fortement engagé au service du développement économique et social du pays, avec comme objectifs de continuer à accroître notre production, de hisser nos équipes à leurs meilleurs niveaux et d’apporter toujours plus de valeur à nos clients et au marché de la construction.»