Réagissez

Trente sixpays, dont l’Algérie, ont mené des réformes «importantes» ces six derniers mois pour améliorer leur climat des affaires, indique un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) publié lundi.

Au total, 53 mesures en matière de politiques d’investissements ont été prises par ces pays durant la période s’étalant de mai à octobre 2016, précise cette organisation onusienne dans sa dernière édition du moniteur des politiques d’investissements dans le monde. «Parmi les mesures les plus importantes (prises) figure l’adoption de nouvelles lois sur l’investissement en Algérie, au Myanmar, en Namibie et en Tunisie», souligne-t-elle dans son rapport.

La Cnuced précise que le nouveau code de l’investissement en Algérie, adopté en juillet dernier, devrait promouvoir et faciliter les investissements. Ce code, note-t-elle, introduit des baisses d’impôts et des incitations fiscales, notamment pour les produits et services importés destinés à lancer des projets d’investissement. L’Organisation avait prévu en septembre que le changement de cap en matière de politique d’investissement devrait aider l’Algérie à drainer plus d’IDE.

Autre fait saillant : l’adoption d’une stratégie globale de libéralisation des investissements en Inde, l’institution de nouvelles procédures pour la création des entreprises étrangères en Chine et l’ouverture des secteurs de l’industrie au Bahreïn, en Indonésie et aux Philippines, relève, par ailleurs, l’organisation. Le Brésil a modifié sa décision pour permettre la privatisation totale de ses compagnies aériennes.

La Cnuced constate que les investissements étrangers constituent «un moyen important pour relancer une économie mondiale stagnante», expliquant que les restrictions en matière d’IDE enregistrées dans le monde durant la période couverte par ce rapport ont été motivées par le besoin de protéger les intérêts nationaux des Etats. Le document de la Cnuced note également la conclusion d’un nombre important d’accords internationaux dans le domaine de l’investissement.