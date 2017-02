Réagissez

La dépréciation du dinar engagée depuis 2015 par la Banque d’Algérie «ne justifie absolument pas la recrudescence de l’inflation», actuellement de l’ordre de 6,4%, a affirmé hier le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, Djamal Benbelkacem.

«C’est vrai qu’il y a eu une reprise de l’inflation à partir de 2015, alors qu’elle avait baissé en 2014. En général, les économistes font un lien entre l’inflation et la quantité de monnaie en circulation dans l’économie. Or, la quantité de monnaie en circulation n’a pas augmenté. En 2015, elle avait augmenté de seulement 0,13% alors que les autres années elle avait crû en moyenne de 12 à 15%.

Donc on ne peut pas incriminer l’augmentation de la masse monétaire», a expliqué le responsable de la Banque d’Algérie, invité de la Radio nationale. Et d’ajouter : «Le taux de change du dinar a été déprécié de 20% par rapport au dollar et de 3 à 4% par rapport à l’euro. Ce n’est pas énorme, d’autant plus que dans le panier de la ménagère, qui permet de calculer l’inflation, les biens importés ne comptent que pour 25%.

Donc l’impact de la dépréciation du taux de change sur les prix n’est pas énorme (…). La dépréciation du taux de change ne justifie absolument pas cette recrudescence de l’inflation.» Selon lui, l’origine de la poussée inflationniste est ailleurs et est principalement lié à «l’imperfection et au manque de concurrence» sur l’ensemble des marchés.

Le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie a évoqué aussi les motifs de la dépréciation du dinar d’environ 20% par rapport au dollar et de 3,8% par rapport à l’euro en 2015. «Pourquoi y a-t-il eu cette dépréciation ? Pour deux raisons principales. La première est que les monnaies de nos pays partenaires ont toutes été dépréciées par rapport au dollar (…).

Il fallait procéder à cette déprécation pour ne pas donner une prime aux importations en provenance de ces pays-là. Au même temps, le taux de change est une variable d’ajustement. Quand on parle d’ajustement macroéconomique, cela veut dire adapter les ressources aux dépenses. Mais nous considérons, à la Banque centrale, que le dinar a joué en 2015 son rôle de premier amortisseur» des chocs externes, a rappelé Djamal Benbelkacem.