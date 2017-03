Réagissez

La société privée algérienne Groupement de l’Ouest en maintenance industrielle (Gomi) se diversifie. Jusque-là spécialisée dans la maintenance industrielle des équipements parapétroliers portuaires, la société a prévu de lancer, entre 2017 et 2018, des projets divers, notamment dans les secteurs de l’industrie et du biomédical orthopédique.

Parmi ces projets d’investissement, figurent un projet de revêtement et de fabrication d’implants orthopédiques, un projet de fabrication d’équipements pour des camions anti-incendie destinés à la Protection civile et un autre similaire de fabrication de 4x4 d’intervention rapide destinés aux complexes industriels.

«Pour l’investissement concernant les projets à venir, cela avoisine un peu plus d’un milliard de dinars», a déclaré, hier, le directeur général de l’entreprise, Habib Ghaffour, en marge d’une journée technique autour des métiers de la maintenance et de la rénovation, pour les secteurs des hydrocarbures, de l’énergie, de l’aérospatial et le biomédical orthopédique, organisée par la société à l’hôtel El Aurassi, et parrainée par le ministre de l’Industrie et des Mines.

Le premier responsable de Gomi n’a pas en revanche fourni de détails sur les capacités de production des projets à venir. Créée en 1993 et implantée à Oran, l’entreprise Gomi est la seule société qui a les capacités et le savoir-faire dans la maintenance des équipements parapétroliers portuaires.

Gomi est présente au niveau des ports pétroliers de Skikda, Béjaïa, Arzew où elle assure la maintenance et la rénovation des bras de chargements en GLN et GPL. «Notre entreprise a une belle expertise depuis 25 années dans le domaine de l’industrie et de la maintenance. Nous avons été associés dans la réalisation de nombreux projets stratégiques pour l’Algérie notamment dans le domaine des hydrocarbures», a précisé Habib Ghaffour, soulignant que sa société se développe «très bien».

L’entreprise s’appuie sur un laboratoire de métallographie équipé d’un matériel de pointe lui permettant de contrôler tous les travaux de revêtement réalisés, a rappelé son directeur général pour qui la certification a été l’une des priorités de l’entreprise afin d’atteindre les normes de qualité internationales. Celle-ci a, d’ailleurs, choisi un bureau français pour l’accompagner dans son processus d’obtention de diverses certifications auprès d’organismes internationaux.

L’entreprise, qui a reçu en 2011 le prix national de l’innovation pour avoir développé et fabriqué des outils industriels sophistiqué, compte renforcer son partenariat avec le monde universitaire en vue d’assurer la formation des jeunes bacheliers et éventuellement recruter certains profils. Le groupe familial entend par ailleurs aller à la conquête du marché africain, selon les dires de son patron.