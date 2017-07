Industrie Automobile : Fiat Chrysler veut s’installer en Algérie

Réagissez

Le constructeur italien Fiat Chrysler Automobiles ambitionne de conquérir le marché algérien.

Le ministre de l’Industrie et des mines, Mahdjoub Bedda, a reçu, mercredi dernier, l’ambassadeur d’Italie à Alger, Pasquale Ferrara, qui a exprimé la volonté du fabricant italien de s’installer en Algérie à travers un projet de montage automobile, indique un communiqué du ministère, repris jeudi par l’APS.

Accompagné d’une délégation de Fiat Chrysler, M. Ferrara a informé le ministre que «ce constructeur italien avait déjà entamé un travail de prospection en vue de sélectionner des sous-traitants algériens pour ce projet», précise la même source. M. Bedda s’est «félicité de cette perspective», tout en informant la partie italienne que «ce projet pourrait passer à une étape concrète après la finalisation du nouveau cahier des charges qui régit cette activité». Il a également indiqué à ses hôtes italiens que son département ministériel était «prêt à accompagner les projets qui s’inscrivent dans la stratégie du gouvernement», note le communiqué. Il est à rappeler que de nouvelles mesures visant à «redresser» l’activité industrielle dans ce domaine sont en cours d’élaboration. Non satisfait de l’évolution de l’industrie automobile en Algérie, Mahdjoub Bedda a qualifié les projets de montage automobiles, déjà réalisés, d’«importation déguisée», annonçant par là même qu’un nouveau cahier des charges devant régir les modalités et conditions d’exercice de l’activité de montage et de production des véhicules entrera en vigueur prochainement.

«Nous devons revoir le cahier des charges parce qu’il y a beaucoup de failles et en même temps réviser notre politique concernant un secteur très important. Il s’agira aussi de voir comment encourager les équipementiers à venir dans notre pays afin de créer des petites et moyennes entreprises pour assurer la sous-traitance, surtout en matière de pièces de rechange qui est un marché très important en Algérie mais également aussi porteur au titre de l’exportation vers l’Afrique», avait expliqué le ministre.

Ce dernier a insisté sur l’aspect accompagnement et développement du tissu de sous-traitance qui doit impérativement coller à l’activité des investisseurs dans ce domaine, et ce, pour accompagner la politique du gouvernement en matière d’industrie mécanique. Soutenant la démarche du ministre, l’Association des concessionnaires automobiles a indiqué que «le développement industriel de la pièce de rechange et des composants automobiles est une étape prioritaire dans le développement de l’industrie automobile». «Cette industrie fortement structurelle offre par ailleurs des opportunités d’exportation solides pour notre pays», indiquant être convaincue que «l’implication des PME-PMI est une approche nécessaire pour s’assurer du succès durable de notre industrie». Pour sa part, l’ambassadeur italien, Pasquale Ferrara, a souligné «la volonté de son pays de développer les relations bilatérales en invitant les opérateurs économiques italiens à venir s’installer en Algérie».