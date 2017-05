Industrie : Attribution de 18 titres miniers pour plus de 263 millions de dinars

Réagissez

L’Agence nationale des activités minières (Anam) a attribué hier 18 sites miniers pour exploration sur un total de 22 mis en adjudication, et ce, pour un montant global de 263,5 millions de dinars, a rapporté l’agence APS.

Ces titres ont été octroyés à l’issue de la 46e session d’adjudication de la petite et moyenne mine, dont l’appel d’offres national et international avait été lancé en avril dernier. Il a ainsi été procédé à l’ouverture de 35 plis, dont 5 ont été rejetés pour non-respect des exigences requises dans le cadre des opérations d’ouverture des plis (non-conformité de statut, de chèque ou de documents).

Sur les 22 sites proposés (calcaire, sable, argile, tuf), 4 n’ont reçu aucune offre, les soumissionnaires ayant été particulièrement intéressés par les mines de calcaire et de sable, dont certaines ont, d’ailleurs, attiré plusieurs investisseurs. Ainsi, les 18 titres attribués concernent 7 sites de calcaire dans les wilayas, respectivement, d’Illizi (4 sites), M’sila (1) et Tamanrasset (2) ; 7 sites de sable de construction à Chlef, Mostaganem (2), Tébessa (1), Tiaret (1) et Mascara (1). A noter aussi 2 sites de tuf à Ouargla et El Oued et 2 sites de granite à Tamanrasset et Illizi.

L’offre financière la plus importante a atteint 51 millions de dinars pour un gisement de calcaire à Tamanrasset, alors que la plus faible a été de 1,01 million de dinars pour un gisement de tuf à Ouargla. Cet appel d’offres a porté sur 10 sites de calcaire destinés à la production de granulats et de sable concassé, 7 sites de sable pour construction, 2 sites de tuf pour les travaux publics, 2 sites de granite pour la production des pierres décoratives et ornementales et 1 site d’argile pour la production des produits rouges. Ces sites, répartis à travers 12 wilayas, s’étalent sur des superficies allant de 4 à 120 hectares.

Les 12 wilayas sont Illizi (7 sites), Tamanrasset (3), Chlef (2), Mostaganem (2), M’sila (1), Batna (1), Ghardaïa (1), Mascara (1), Tébessa (1), Tiaret (1), El Oued (1) et Ouargla (1). Quant aux 4 autres sites n’ayant pas reçu d’offres, à savoir 3 sites de calcaire (Batna, Ghardaïa et Illizi) et 1 site d’argile (Illizi), ils seront intégrés dans les prochaines adjudications, a indiqué à la presse le président du comité de direction de l’Anam, Hacène Hariati.