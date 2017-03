Industrie algérienne : Installation d’un conseil scientifique

Réagissez

Les travaux du Forum sur l’industrie algérienne qui se sont déroulés pendant trois jours au Sheraton d’Alger, et boudés par les opérateurs économiques, ont débouché sur l’installation d’un conseil scientifique sur l’industrie algérienne.

Ce dernier, composé d’experts, se veut un cadre de réflexion pour accompagner le «modèle économique élaboré par des experts pour le gouvernement». Installé, hier, à l’issue de la rencontre organisée par l’agence Seven Tsar, ledit conseil scientifique présidé par Abderrahmane Mebtoul, réunit, en sus des experts membres de la Task force en charge de l’élaboration de la stratégie économique du gouvernement, dont Alexandre Kateb, Chems Eddine Chitour et Rafik Bouklia, des économistes et spécialistes de différentes branches. L’on peut citer parmi eux, le professeur Bensebaa Farid, Ferhat Aït Ali, Abdennour Attai, Lies Goumiri, Senouci Benabbou, Bouchama Chaouma, Tewfik Hasni, Nazim Zouioueche, Abderezak Benhabib, Farid Yaici, Mourad Preure, Mustapha Bensahli et Sid Ali Boukrami.

Le conseil scientifique qui ressemble à une sorte d’appel à l’élargissement des membres du groupe d’économistes conseillers du Premier ministre, aura pour mission d’«analyser et d’émettre des propositions concrètes aux acteurs publics/privés ainsi qu’aux institutions étatiques». Se qualifiant d’organe indépendant, ce conseil scientifique dit «privilégier les intérêts supérieurs de l’Algérie, et se veut un organe de propositions concrètes pour le gouvernement afin de dynamiser le tissu productif et notamment industriel, tenant compte de la quatrième révolution économique mondiale». Ce même conseil se chargera de préparer la tenue du 2e Forum sur l’industrie prévu pour le dernier trimestre 2017 en se fixant pour objectif d’avoir la présence des membres du gouvernement, des institutions publiques, des opérateurs publics et privés, sans discrimination. «Il se concentrera essentiellement sur les perspectives de dynamisation de tous les segments de l’industrie algérienne avec toutes ses interfaces, nécessitant une vision interministérielle», indique le communiqué final du Forum sur l’industrie algérienne portant installation du conseil scientifique. Les membres de ce dernier définiront dans un délai de deux mois les objectifs assignés à leur conseil à court, moyen et long terme. Ses membres seront élargis dans le futur à des sociologues, juristes et anthropologues.