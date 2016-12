Réagissez

- L’euro effaçait ses gains face au dollar hier dans un marché qui restait très calme en cette période de fêtes de fin d’année. En fin de matinée, l’euro valait 1,0442 dollar contre 1,0457 dollar mardi soir. La monnaie européenne se stabilisait face à la monnaie nippone, à 122,87 yens contre 122,83 yens mardi. Le dollar montait légèrement face à la devise japonaise, à 117,67 yens pour un dollar contre 117,45 yens la veille.

Les marchés new-yorkais avaient rouvert mardi après un week-end de Noël prolongé, et Londres faisait de même hier. «Le calendrier raccourci pour les fêtes et la faible liquidité typique de cette période de l’année ont tendance à favoriser des échanges ternes et sans direction», a indiqué un analyste dans une note, prévenant toutefois que sur un marché de faibles volumes, les potentielles secousses pouvaient être accentuées.

- La production industrielle au Japon a augmenté de 1,5% en novembre sur un mois, après avoir stagné en octobre à la suite de deux mois de hausse, a annoncé hier le ministère de l’Industrie. Les économistes interrogés par l’agence financière Bloomberg misaient sur une progression un peu plus élevée, de 1,7%, mais le chiffre préliminaire donné ce jour est susceptible d’être révisé ultérieurement dans un sens ou l’autre.

Le mois dernier, la production a notamment progressé dans les secteurs des machines industrielles pour divers secteurs, a indiqué le ministère. En revanche, elle a fléchi dans les industries du plastique, du papier et de divers matériaux. Les livraisons ont de leur côté progressé de 0,9% en novembre sur un mois, et les stocks ont dans le même temps diminué de 1,5%.

- La compagnie pétrolière britannique British Petroleum (BP) a annoncé hier son projet d’acheter plus de 500 stations-service en Australie au groupe de supermarchés Woolworths pour 1,3 milliard de dollars américains. Le géant de l’or noir a expliqué dans un communiqué qu’il allait acquérir 527 points de vente d’essence, comprenant aussi un coin supérette, ainsi que 16 sites supplémentaires en construction.

La transaction, qui équivaut à environ 1,25 milliard d’euro et est soumise à l’approbation des autorités australiennes de régulation, devrait être bouclée d’ici à la fin 2017, a précisé BP. Le groupe britannique possède déjà 350 stations-service en Australie, où un millier de points de distribution d’essence BP supplémentaires sont franchisés.