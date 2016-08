Réagissez

L'économie africaine «sévèrement touchée»

Le président tchadien, Idriss Deby, qui assure la présidence tournante de l’Union africaine (UA), a souligné, hier à Nairobi, que l’économie africaine «est sévèrement touchée», notamment par les nombreux conflits à travers le continent et les conséquences du changement climatique. S’exprimant lors de la 6e Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (Ticad), ouverte dans la matinée dans la capitale kenyane, Idriss Deby a rappelé que l’«économie africaine est sévèrement touchée par la baisse du prix des matières premières, les nombreux conflits à travers le continent et les conséquences du dérèglement climatique». «Notre bataille pour le développement ne saurait prospérer sans la paix, la stabilité et surtout la sécurité», a-t-il soutenu, appelant «tous nos partenaires» à contribuer au Fonds africain de lutte contre le terrorisme, récemment institué par l’Union africaine, ainsi qu’à accélérer la croissance africaine, diminuer la pauvreté et améliorer les soins de santé.



La russie favorise la production locale

Le gouvernement russe a décidé d’interdire l’achat de plusieurs produits alimentaires d’origine étrangère par les institutions étatiques russes, dans le but de favoriser le développement de la production locale et celle des pays de l’Union économique eurasiatique (UEEA), rapporte l’agence Sputnik. «La décision ne concerne que les besoins fédéraux et municipaux et ne vise pas les commerçants, les fournisseurs et les réseaux de supermarchés», précise Sputnik, citant un document, signé par le Premier ministre, Dmitri Medvedev, et publié sur le site officiel du gouvernement russe. La liste comprend 23 produits interdits dont le caviar, le bœuf, le veau, le lait, le riz, le sucre, le sel et le poisson conservé et transformé. «Les denrées alimentaires comprises dans la liste sont produites en Russie et dans les pays de l’Union économique eurasiatique (UEEA) en quantité suffisante. L’interdiction d’acheter ces produit d’origine étrangère par l’Etat favorisera le développement de la production en Russie et dans les pays de l’UEEA», lit-on dans le communiqué.