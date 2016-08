Réagissez

Qatar : entrée au capital de l’empire state building

Le fonds souverain du Qatar a acquis une participation de 10% dans la société possédant l’Empire State Building, célèbre immeuble de New York, a indiqué hier l’agence officielle QNA. «Le Qatar Investment Authority a acquis pour 622 millions de dollars de parts de l’Empire State Realty Trust», selon l’agence. Ces parts représentent 9,9% du capital de la firme new-yorkaise qui indique sur son site internet posséder neuf immeubles de bureaux à Manhattan, dont l’Empire State Building, le «bâtiment le plus connu du monde». Le fonds souverain du Qatar, qui possède des avoirs de plusieurs milliards de dollars, a été fondé en 2005 pour gérer les énormes excédents budgétaires du l’Etat pétrolier et gazier. Il a, depuis, multiplié les prises de participation dans des firmes occidentales, dont Wolkswagen, et acheté le magasin Harrods de Londres. L’ambassadeur du Qatar à Washington, Mohammed Al Kawari, avait annoncé en 2015 l’intention de son pays d’investir en cinq ans 35 milliards de dollars aux Etats-Unis. Ouvert en 1931, l’Empire State Building culmine à 443 mètres et a été longtemps la tour la plus haute du monde.

Est de l’allemagne : croissance à la traîne

La croissance d’une bonne partie de l’est de l’Allemagne va rester à la traîne par rapport au reste du pays, a souligné hier l’institut économique Ifo, tout en mettant en avant les faiblesses structurelles de l’ex-RDA, 26 ans après la «réunification». Joachim Ragnitz, chercheur à l’institut et auteur d’une étude sur le sujet explique que la «la croissance annuelle moyenne du PIB de la période de 2015 à 2030 ne pourra atteindre la moyenne de l’ensemble de l’Allemagne qu’en Saxe et dans le Brandenbourg», deux des cinq Etats-régions qui ont succédé à la RDA. Le Brandebourg profite de la proximité de Berlin, et la Saxe de l’attractivité de ses grandes villes Dresde et Leipzig et de l’implantation de quelques industries de pointe. L’économiste a souligné que les autres Landers, à savoir le Mecklenburg-Poméranie occidentale, la Saxe-Anhalt et la Thuringe, devraient continuer à sous-performer par rapport au reste du pays. Cela est lié aux «déficits structurels de l’économie est-allemande», et notamment une démographie en berne.