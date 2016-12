Réagissez

— Le Parlement italien a autorisé le gouvernement à mobiliser jusqu’à 20 milliards d’euros pour venir en aide aux banques, dont la BMPS, en grande difficulté. Le Sénat et la Chambre des députés ont voté en faveur de cette demande formulée par le gouvernement italien, qui nécessitait l’approbation parlementaire en raison de son impact sur le déficit. Cette intervention de précaution en faveur des banques renforcera «la capacité du système à se consolider et à se développer», a assuré le ministre des Finances, Pier Carlo Padoan, lors d’une intervention devant la Chambre des députés.

Le vote a eu lieu alors que la BMPS suscitait, hier, toutes les interrogations peu avant la clôture d’une opération de recapitalisation au résultat incertain. Le titre de Monte dei Paschi di Siena (BMPS), plus ancienne banque de la planète, a perdu plus de 18% hier matin à la Bourse de Milan, où sa cotation a été plusieurs fois interrompue, avant de se reprendre. Le titre ne perdait plus que 8,20% à 17,02 euros en début d’après-midi.



— Le ministère japonais des Affaires étrangères et la Commission européenne ont pris acte des retards des négociations et renvoyé à 2017 l’ambition de conclure les grandes lignes d’un accord de libre-échange Japon-UE, a annoncé la partie japonaise. Le chef de la diplomatie nippone, Fumio Kishida, et la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, se sont entretenus mardi par téléphone à ce propos, a expliqué hier à l’AFP un porte-parole du ministère japonais des Affaires étrangères.

Tout en exprimant des regrets, M. Kishida a convenu avec son interlocutrice qu’il était vain de penser s’entendre d’ici à la fin de l’année comme cela était espéré, selon la même source. Ils ont dans le même temps confirmé une volonté commune de reprendre les discussions dès le mois de janvier pour avancer au plus vite sur ce dossier qui piétine, alors que se profilent plusieurs importantes échéances électorales en Europe l’année prochaine.