- L’euro se stabilisait face au dollar hier, les cambistes optant pour une certaine prudence dans un marché sans grand élan à trois jours d’une réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). L’euro valait 1,1467 dollar, contre 1,1470 dollar vendredi. La monnaie européenne perdait un peu de terrain face à la devise nippone, à 128,95 yens pour un euro contre 129,07 yens vendredi soir. Le billet vert se stabilisait face à la devise japonaise, à 112,46 yens pour un dollar contre 112,53 yens vendredi. Dans l’ensemble, le dollar restait affaibli hier. Vendredi, sa «tendance baissière avait été accentuée» par la publication d’une série d’indicateurs plus faibles qu’attendu.

- Les cours européens du blé étaient en baisse hier après-midi sur le marché européen, des perspectives de pluies sur les bassins de production nord-américains levant les craintes que faisait peser la sécheresse sur les récoltes. Les cours du blé étaient en baisse de 0,50 euro à 173,50 euros la tonne pour l’échéance de septembre, et de 0,25 euro à 180,50 euros la tonne pour celle de décembre. Le volume des échanges était supérieur à 23 500 lots. Les cours du maïs reculaient également de 0,75 euro la tonne à 169 euros pour l’échéance d’août, et de 0,5 euro à 168,75 euros pour celle de novembre.

- Le parlement d’Andorre, principauté pyrénéenne un temps placée sur la liste «grise» des paradis fiscaux, a adopté un texte inscrivant l’évasion fiscale comme un délit dans le code pénal, a rapporté hier l’AFP en citant une source parlementaire. Pour les sommes «évadées» comprises entre 75 000 et 150 000 euros, une peine allant de 3 mois à 3 ans de prison est prévue. Pour les sommes supérieures à 150 000 euros et les cas les plus graves, notamment si les auteurs font partie d’une organisation criminelle, les peines peuvent aller de 1 à 5 ans. Dans tous les cas, les amendes sont variables selon la somme ayant fait l’objet d’une évasion fiscale. Le texte a été adopté jeudi à l’unanimité, tous les partis y étant favorables.

- La production industrielle de la Russie a grimpé de 3,5% sur un an en juin, marquant toutefois un ralentissement par rapport à mai, selon des statistiques publiées hier par l’agence des statistiques Rosstat. En mai, elle avait enregistré un bond de 5,6% sur un an, sa plus forte progression en cinq ans, entraînée en particulier par le gaz. L’indicateur de juin est cependant bien meilleur qu’attendu par les économistes interrogés par l’agence Interfax. L’augmentation de la production a ainsi été particulièrement marquée pour le gaz naturel (+25,2%), le saucisson (18,5%) et le charbon (+8,2%).

- Le FMI a salué hier les réformes «ambitieuses» et «courageuses» annoncées par le président français Emmanuel Macron et son gouvernement, qui pourraient «fortement contribuer à résoudre les défis économiques» auxquels est confrontée la France «de longue date». «L’ambitieux programme de réformes du gouvernement pourrait fortement contribuer à résoudre les défis économiques auxquels la France se heurte de longue date», comme les «déséquilibres budgétaires persistants», le «chômage élevé» et une «faible compétitivité extérieure», a assuré le Fonds monétaire international au terme de sa mission d’évaluation annuelle de l’économie française.