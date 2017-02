Réagissez

Huawei parmi les meilleures marques mondiales

Le chinois Huawei s’est classé à la 40e place parmi les marques les plus performantes en 2017, selon le classement Global 500 -2017. Une performance mesurée par le forum de recherches Brand Finance qui évalue la performance des grandes marques mondiales et mesure leurs potentiels. Le groupe de téléphonie chinois, présent en Algérie, progresse ainsi de sept places par rapport à 2016, au 47e rang dans le même classement. Il est à savoir que Brand Finance calcule la Brand Value, en déterminant la valeur qu’une société serait disposée à payer pour accorder une licence à sa marque. Plusieurs critères sont pris en compte dans le classement, dont la performance financière et la durabilité. La performance de la marque est comparée aux marques des concurrents tous secteurs confondus.



Chine : la dette s’affole

Dette galopante, croissance dopée aux dépenses publiques, bulle immobilière : les risques s’amoncellent en Chine, incitant Pékin à resserrer en douceur sa politique monétaire pour désamorcer la bombe à retardement que constitue la «finance de l’ombre». Les banques chinoises ont accordé en janvier des prêts pour 2030 milliards de yuans (278 milliards d’euros), soit deux fois plus qu’en décembre et trois fois plus qu’en novembre.

Ce montant vient grossir une dette chinoise (publique et privée) qui dépassait 270% du PIB du pays fin 2016. Les flots de liquidités disponibles à peu de frais ont alimenté la spéculation dans les matières premières, le bitcoin, et surtout l’immobilier.

Par ailleurs, les menaces de défauts de paiement d’entreprises s’intensifient, menaçant de faire exploser la «finance de l’ombre», ce secteur du crédit non régulé en plein essor. «Le potentiel de crise financière (...) ne pourra s’estomper que grâce aux réformes structurelles et à l’innovation», selon des analystes cités par l’AFP. Dans ce contexte, la Chine s’efforce de rééquilibrer son économie au profit des services et de la consommation intérieure.



France : l’autoconsommation d’électricité approuvée

Le Parlement français a adopté un projet de loi visant à favoriser le développement de l’autoconsommation d’électricité, qui permet à un particulier ou une entreprise de consommer le courant qu’il produit, souvent via des panneaux solaires, plutôt que de l’injecter dans le réseau. «Le projet de loi sera très rapidement promulgué afin que ses dispositions en faveur de l’accélération de la transition énergétique entrent en vigueur», a annoncé la ministre de l’Environnement française, Ségolène Royal. Elle s’est aussi félicitée du fait que «tout le monde a intégré les questions de transition énergétique». «J’ai l’impression de faire la moisson du temps et du dialogue que j’ai investis pour expliquer ces priorités. Etre applaudie sur quasiment tous les bancs, c’est très positif», a-t-elle dit à l’AFP. Jusqu’à présent, les particuliers et les entreprises n’étaient pas vraiment incités à se lancer, du fait de l’absence de règles claires et d’un intérêt économique limité avec les prix bas de l’électricité et les tarifs attractifs de rachat du courant produit par les énergies renouvelables.



Le FMI évalue l’Afrique de l’ouest

Les perspectives de croissance dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) sont favorables à moyen terme, mais restent sujettes à des «risques baissiers importants», prévoit le Fonds monétaire international (FMI) dans une note publiée sur son site web. «Les perspectives de croissance à moyen terme sont favorables avec une croissance du PIB autour de 6%, mais restent soumises à des risques baissiers importants», souligne le FMI dans un rapport à l’issue d’une mission en Côte d’Ivoire et au Sénégal, deux pays de l’Union. Pour le FMI, les principaux risques pour les perspectives économiques de ces pays comprennent les incertitudes mondiales, les dérapages dans les plans d’assainissement budgétaire, les ralentissements des réformes structurelles ainsi que la baisse prolongée des prix du cacao.