- Rééquilibrage du marché pétrolier

Le rééquilibrage du marché pétrolier nécessite un «effort collectif» de la part de tous les producteurs, a estimé jeudi l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier. «La poursuite du rééquilibrage du marché pétrolier d’ici à la fin de l’année nécessitera un effort collectif de tous les producteurs de pétrole pour accroître la stabilité du marché», a indiqué l’Opep.

Et ce, «pas uniquement au profit de chacun des pays, mais aussi pour la prospérité générale de l’économie mondiale», a-t-elle ajouté. Ce rapport table sur une production encore plus élevée qu’anticipée jusqu’ici dans les pays hors de l’Opep en 2017, essentiellement les Etats-Unis, alors qu’un repli des stocks et l’amélioration de l’économie mondiale devraient soutenir la demande de pétrole.

- Prévisions de croissance pour la grèce revues à la baisse

La Commission européenne a largement revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Grèce en 2017 et 2018, en raison de sa «faible performance économique» fin 2016 et de l’incertitude qui entoure le plan européen d’aide à Athènes. Dans ses prévisions de printemps, l’Exécutif table sur une croissance de 2,1% en 2017 et de 2,5% en 2018. Le 13 février, lors de ses précédentes prévisions, la Commission avait anticipé une croissance de 2,7% en 2017 et de 3,1% en 2018.

Cette baisse s’explique par «la faible performance» enregistrée par la Grèce au quatrième trimestre 2016, dont les effets sur 2017 seront moins importants qu’attendu. «En second lieu, le retour de la confiance des investisseurs et des consommateurs devrait être retardé» par les incertitudes qui entourent la poursuite du troisième plan de sauvetage à la Grèce.

- Recul de la production industrielle au Royaume-Uni

La production industrielle au Royaume-Uni a reculé de 0,5% en mars, en baisse pour le troisième mois consécutif, alors que le déficit commercial s’est creusé, a annoncé jeudi l’Office des statistiques nationales (ONS). Ce chiffre de la production industrielle est légèrement plus mauvais que prévu par les économistes interrogés par Bloomberg, qui tablaient en moyenne sur -0,4%. Il intervient après des baisses de 0,8% en février et 0,5% en janvier.

Cette mauvaise série alimente l’idée selon laquelle l’économie britannique est en train de ralentir après avoir fait preuve jusqu’à présent d’une grande résistance depuis le vote pour le Brexit. Pour autant, l’ONS met pour l’heure le recul de la production industrielle sur le compte d’une météo assez favorable au Royaume-Uni, ce qui a réduit le besoin de chauffage des Britanniques.

- Baisse des ventes de véhicules en Chine

Les ventes de véhicules en Chine, premier marché automobile mondial, ont baissé de 2,2% sur un an (avril 2016-avril 2017), en raison notamment de taxes à l’achat plus élevées, a indiqué jeudi une fédération professionnelle. Un total de 2,08 millions d’unités a été écoulé dans le pays le mois dernier, a annoncé l’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) dans un communiqué.

Sur l’ensemble des quatre premiers mois de 2017 cumulés, la hausse des ventes automobiles n’est que de 4,6%. Un chiffre qui témoigne de l’essoufflement des ventes après un bond de 13,7% sur l’ensemble de 2016, leur plus forte croissance en trois ans. «Le secteur automobile est toujours stable, mais se dirige vers le point critique de refroidissement du marché», a concédé Ye Shengji, le vice-secrétaire général de la CAAM.